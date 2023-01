Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) este mi?rcoles que en las condiciones del tiempo, continuar?n con un patr?n meteorol?gico estable y de escasa actividad de lluvias sobre gran parte del pa?s, debido a la influencia del sistema de alta presi?n sobre nuestra regi?n.

Explic? que solo se prev?n, incrementos nubosos en la tarde con chubascos d?biles y ampliamente aislados asociados a los efectos del viento del noreste y los factores locales, hacia localidades de las regiones: noreste, la llanura oriental y la cordillera Central.

Meteorolog?a pronostic? que las temperaturas estar?n agradables, especialmente en la noche y madrugada con valores entre 2 ?C y 10 ?C zonas de monta?as como: Constanza, Jarabacoa, Hondo Valle y Polo, entre otras, pudiendo ser de –4 ?C a 2 ?C en zonas de mayor altura, como Valle Nuevo y el Pico Duarte.

Les invitamos a leer: Estado del tiempo: Lluvias en algunos puntos y temperaturas frescas

Para la costa Atl?ntica se mantiene la recomendaci?n para los operadores de fr?giles y peque?as embarcaciones, para que realicen sus operaciones con precauci?n, desde Punta del Castillo de Puerto Plata hasta Cabo San Rafael de La Altagracia; debido a vientos y olas anormales.

Para ma?ana jueves, se prev?n condiciones de reducida humedad sobre nuestro territorio por la presencia del sistema de alta presi?n. No obstante, la incidencia del transporte de humedad del viento predominante del este/noreste y los efectos orogr?ficos podr?an generar ligeros aumentos nubosos con chubascos aislados hacia las regiones noreste, este y los sistemas monta?osos del pa?s.