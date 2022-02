SANTO DOMINGO.- La Oficina Nacional de Meteorologia (Onamet) pronostico para este domingo un ambiente estable, debido a la incidencia de un sistema de alta presion en el Atlantico Norte.

Sin embargo, la influencia del viento predominante del este/noreste mantiene un constante arrastre de nubes que originan chubascos pasajeros con rafagas de viento, especialmente en la tarde hasta las primeras horas de la noche, hacia las regiones norte, noreste, sureste y cordillera Central.

El lunes, el viento del este/noreste seguira incidiendo sobre el territorio dominicano, arrastrando nubosidad hacia el pais para que se presenten chubascos dispersos y rafagas de viento en la tarde y primeras horas de la noche, hacia las regiones norte, noreste, sureste y la Cordillera Central.

En cuanto a las condiciones maritimas, se mantienen las recomendaciones en la costa Atlantica a los operadores de las fragiles y pequenas embarcaciones de navegar con precaucion.

Por otro lado, las temperaturas continuaran agradables, siendo frescas hacia el interior del pais en especial en la noche y madrugada, esto se debe al viento procedente del este/noreste, y a la epoca del ano (invierno).

Distrito Nacional: Aumento nuboso en ocasiones en la tarde con chubascos de corta duracion. Posibles rafagas de viento.

Santo Domingo Norte: Medio nublado con chubascos pasajeros en la tarde hasta las primeras horas de la noche.

Santo Domingo Oeste: Incrementos nubosos en la tarde con chubascos pasajeros.

Santo Domingo Este: Ligeros aumentos nubosos en ocasiones con chubascos pasajeros en la tarde hasta las primeras horas de la noche.

El Gran Santo Domingo: Temperatura maxima entre 28 ?C y 30 ?C, la minima entre 19 ?C y 21 ?C.