CIUDAD DE M?XICO.– Al menos una persona fallecida y 41 heridos dej? el choque de dos trenes del metro de la capital mexicana, anunciaron el s?bado las autoridades.

La alcaldesa de la Ciudad de M?xico, Claudia Sheinbaum, indic? en su cuenta de Twitter que durante la ma?ana del s?bado se registr? un choque entre trenes de la L?nea 3 de Metro, sin precisar las causas que originaron en incidente.

Sheinbaum inform? que en el hecho muri? una persona y que 16 resultaron lesionadas, aunque posteriormente el Centro de Comando y Contacto Ciudadano de la capital precis? que la cifra de lesionados era de 41. Otras cuatro personas quedaron atrapadas en los trenes y ya fueron rescatadas, seg?n la alcaldesa.

Los alrededores de las estaciones donde ocurri? el choque fueron tomadas por un centenar de polic?as y militares mientras llegaban las ambulancias y los equipos de rescate para atender a los heridos.

Edgar Montiel, un electricista de 28 a?os, era uno de los pasajeros de los trenes que asegur? que se salv? milagrosamente al entrar a ?ltimo momento en el pen?ltimo vag?n y no en el ?ltimo que qued? aplastado en el choque.

“Se escuch? muy fuert?simo. Yo no m?s cerr? mis ojos cuando sent? que las l?minas del vag?n se doblaron y me aventaron”, dijo Montiel a The Associated Press al relatar el momento en el que colisionaron los trenes entre las estaciones de Potrero y la Raza de la L?nea 3 del Metro.

El electricista indic? que qued? en el suelo del vag?n junto a varios pasajeros que entre gritos y llantos ped?an ayuda. “Se le fue la luz al metro y empez? a salir mucho humo que nos estaba como asfixiando, no pod?amos respirar bien”, coment? Montiel, y agreg? que todos los ocupantes del vag?n debieron esperar cerca de treinta minutos hasta que llegaron los param?dicos para auxiliarlos y sacarlos del vag?n. Montiel sufri? lesiones en el brazo y la pierna izquierda.

En mayo del 2021 el colapso de un tramo elevado del metro de la Ciudad de M?xico dej? 26 fallecidos y casi un centenar de heridos.