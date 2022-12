Chlordécone : deux journées pour apprendre à protéger sa santé

The content originally appeared on: News Americas Now

À la préfecture, Sébastien Jakubowski et Monique Lowinski luttent contre le chlordécone. • PHOTO JEAN-MICHEL HAUTEVILLE

Les 15 et 16 décembre, les Martiniquais sont conviés aux Rencontres Chlordécone 2022, une manifestation qui a pour ambition de donner à chacun l’occasion de s’informer pour mieux agir au quotidien. Rendez-vous jeudi au Lorrain et vendredi à Schoelcher pour une série d’événements ouverts au public après trois jours de colloque scientifique en Guadeloupe.

Alimentation, produits locaux, tests de

chlordéconémie, dépollution des sols, recherches en cours… Le

programme sera chargé à l’occasion des Rencontres Chlordécone,

organisées ces jeudi et vendredi sur notre île, dont l’objectif

sera d’aller à la rencontre de la population et de permettre des

échanges avec des experts, de façon à informer les Martiniquais sur

les bons gestes à avoir afin de préserver notre santé face à cette

molécule toxique présente dans nos sols et dans certains de nos

aliments. De nombreux acteurs se sont associés afin de toucher le

plus large public : les services de l’État, d’une part, avec la

préfecture et l’Agence régionale de santé (ARS), ainsi que le

rectorat de la Martinique, mais aussi des acteurs locaux comme la

Ville du Lorrain ainsi que des associat