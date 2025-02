China pide a EE. UU. que “aprenda a respetar” su relación con Panamá

La CIA cree que el covid-19 se originó en un laboratorio chino y no por animales

"China no ha participado ni en la gestión ni en la operación del Canal de Panamá, y nunca ha interferido en los asuntos del canal", aclaró el diplomático, saliendo así al paso del principal argumento de Trump para reclamar su derecho a "recuperar" el Canal de Panamá para Estados Unidos.

Mientras, el embajador chino ante la ONU, Fu Cong, señaló desde Nueva york que la retirada de Panamá del proyecto chino es "una decisión lamentable" porque las Nuevas Rutas de la Seda no esconden "ninguna agenda política", contrariamente a la " campaña de difamación lanzada por Estados Unidos y otros países occidentales".

" Estados Unidos no puede tolerar que Panamá coopere con China . El establecimiento de relaciones entre China y Panamá fue transparente y honrado, sin operaciones encubiertas ni transacciones de dinero", señaló la embajadora en el diario 'La Estrella de Panamá', recoge hoy la página web de la delegación china en ese país.

