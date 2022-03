Chad Ramey nuevo campeon del Corales Puntacana Championship PGA TOUR 2022

The content originally appeared on: El Dia

Punta Cana, La Altagracia.- Chad Ramey es el nuevo campeon de la 5ta. edicion del Corales Puntacana Championship PGA TOUR 2022, quien se lleva $666,000 dolares por obtener el primer lugar de una bolsa de premios de $3.7 millones de dolares, la mas alta en la historia del deporte en Republica Dominicana, y 300 puntos para el FedExCup.

El jugador de golf profesional recibio su trofeo en una ceremonia de premiacion encabezada por el presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Elias Rainieri; Stephen Cox, Arbitro en Jefe del PGA TOUR; el ministro de Turismo, David Collado; y el fundador y presidente del Consejo de Grupo Puntacana, Frank Rainieri, en un torneo historico que concluyo en el hoyo 18 del campo de golf Corales.

El presidente y CEO de Grupo Puntacana, Frank Elias Rainieri, expreso: “Agradezco enormemente al PGA TOUR por depositar nuevamente su confianza en nosotros y en Punta Cana como destino para celebrar este evento. A nuestros colaboradores, voluntarios y patrocinadores, quienes han hecho un trabajo impecable para asegurar el exito y la excelencia de este evento internacional en nuestro pais”.

“Aplaudimos a Grupo Puntacana y a la familia Rainieri por tener la vision de realizar un torneo de esta naturaleza, que levanta el orgullo de la Republica Dominicana. En nombre del presidente de la Republica y el Gobierno Dominicano agradecemos al PGA TOUR por venir a la Republica Dominicana”.

El senor Frank Rainieri, realizo la entrega al nuevo campeon del tradicional sombrero de Corales y una Guayabera, insignias del torneo. “Agradezco al ministro de Turismo, quien ha dicho presente desde el primer momento, siendo un importante aliado para una quinta edicion que concluye con gran exito”, puntualizo Rainieri.

Por su parte, Ramey, el nuevo “Rey de Corales”, dijo: “Agradezco a los voluntarios y a la familia Rainieri por su hospitalidad y recibimiento. Republica Dominicana siempre tendra un lugar especial en mi corazon. Espero que este sea el primer trofeo de muchos mas en el PGA TOUR”.

El torneo internacional recibio miles de espectadores durante cuatro dias de torneo, fue transmitido por la cadena Golf Channel llegando a mas de 525 millones de personas, alcanzando 153 paises, y llegando a 3.4 millones de televidentes en Estados Unidos.

La victoria de Ramey: Rey de Corales 2022

Ramey, de 29 anos, se corono con -17, y se convierte en el ganador mas joven del Corales Puntacana Championship. Despues de mantener el liderazgo en cada una de las tres primeras rondas de esta semana, Ben Martin (-16) termina como subcampeon junto a Alex Smalley (-16).

Ramey tambien se convierte por primera vez en el octavo ganador de la temporada en el PGA TOUR y tercero en la historia del torneo, uniendose a Brice Garnett (2018) y Joel Dahmen (2021).

El venezolano Jonathan Vegas (-15) tambien se alzo con un buen juego durante el ultimo dia de competencia, quedando en el cuarto lugar en busca de su cuarta victoria en el PGA TOUR y la primera desde el RBC Canadian Open de 2017.

Sobre el campo de golf Corales

Corales Puntacana Resort & Club, sede del primer y unico PGA TOUR Event de Republica Dominicana, fue disenado por el mundialmente famoso arquitecto Tom Fazio. Abierto en 2010, esta ubicado junto a los acantilados, bahias, ensenadas oceanicas naturales, los lagos interiores y canteras coralinas del mar Caribe. Cuenta con 18 hoyos, seis de ellos frente al mar y culmina con sus tres ultimos hoyos conocidos como el <>, el cual se posiciona entre los hoyos finales mas espectaculares y dificiles del mundo.

Patrocinadores

La quinta edicion del Corales Puntacana Championship es presentado con el auspicio del Ministerio de Turismo (MITUR), Banreservas, DOMICEM, Seguros Universal, Brugal, Texaco GB Energy, Consorcio Energetico Punta Cana- Macao (CEPM), Grupo Viamar, CDN DEPORTES, Puntacana Resort & Club, Punta Cana International Airport, The Westin Puntacana Resort & Club, Tortuga Bay Puntacana Resort & Club, Aiport Team Solutions, Pollo Victorina, Autohaus, Runners Adventures, IMCA The Rental Store, BDExperience, Gray Line, Tracks, Pizza Hut, Grupo Dupla, Aperol Spritz, Centro Medico Punta Cana, Club Car, Duty Free Americas, Constructora Llodra, Claro, Coca Cola, Tito’s Vodka, Cigarro Dominicano, Freixenet Cava, Tribe & Folk, Spectro Lights On, Inprotec, Hola Punta Cana by Oscar Cerda, GULF, AVIS, Canita, Altron Trading Co, LOMO, Picky Plants, United Petroleum, United Gas, IMCA, Tu Boleta, DBI Industrial, Serviport, Cafe Santo Domingo, Coolekos, Hartemania, Hartemontajes, KG Constructora, Baskin Robbins, Codelpa, Pirulin, Consorcio Remix, MP Service, Caribbean Turf y Punta Cana Party.