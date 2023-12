La derrota número 28 consecutiva de los Pistons no se parece a ninguna de las muchas, muchas otras derrotas que la precedieron en lo que ahora está empatado como la racha de derrotas más larga en la historia de la NBA.

El resultado fue el mismo.

Detroit abrió una ventaja de 21 puntos contra los Boston Celtics, los mejores de la liga, el jueves por la noche y luego se recuperó de un déficit de seis puntos en los minutos finales para forzar el tiempo extra antes de que los Celtics se recuperaran para ganar 128-122. Fue la primera vez en toda la temporada que los Pistons lideraban por más de 20 puntos, y la primera vez que llegaron al tiempo extra en los dos meses transcurridos desde su última victoria.

«Estoy increíblemente orgulloso del grupo, la forma en que lo hacen», dijo el entrenador de los Pistons, Monty Williams. “Han oído todo sobre nuestro equipo y siguen contándolo. Sé que va a dar sus frutos”.

Detroit cayó a 2-29 e igualó a los Philadelphia 76ers de “Confía en el proceso” con 28 derrotas consecutivas; Los Pistons necesitan una victoria en casa contra Toronto el sábado por la noche para evitar romper el récord de la NBA de racha de derrotas más larga.

En los principales deportes norteamericanos, sólo los Cardenales de Chicago de la NFL, que perdieron 29 partidos seguidos entre 1942 y 1945, han tenido una racha de derrotas más larga.

“No estoy interesado en ganar un juego más este año, ¿sabes a qué me refiero? Para detener esto. Eso sería suave, en mi opinión”, dijo el escolta de los Pistons, Cade Cunningham, quien anotó 22 puntos en la primera mitad pero falló un triple potencialmente ganador cuando quedaban siete segundos en el tiempo reglamentario.

“Nuestros objetivos son mucho más altos que eso. Tenemos lo necesario para ganar un partido, eso no es nada. Pero armar juegos, encontrar nuestro sistema, encontrar lo que hace clic y permitirnos seguir ganando. Eso es todo lo que estamos buscando”.

Boston borró una ventaja de 66-45 en el segundo cuarto con un avance de 19-5 en el tercero que convirtió un déficit de 15 puntos en un juego de 77-76. Kristaps Porzingis anotó ocho de sus 35 puntos, el máximo de la temporada, en una racha de 10-0 que convirtió un déficit de cuatro puntos en una ventaja de Boston de 106-100 en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario.

Jaden Ivey anotó seis puntos seguidos para Detroit para empatar el marcador y luego, después de que a Jayson Tatum se le acreditara una bandeja en una jugada de portería confirmada por la repetición, Bojan Bogdanovic hizo un retroceso en un triple fallido de Cunningham para enviar el juego a tiempo extra.

Pero Derrick White anotó 10 de sus 23 puntos en el período extra y Porzingis anotó seis en el tiempo suplementario: encefándose después de un pase de Tatum desde toda la cancha y luego anotando un par de tiros libres para poner el marcador 125-117.

“Por mucho que me duelan ahora, yo me duele por ellos”, dijo Williams. “Pero les dije: ‘Si aportamos ese tipo de dureza y ejecución, menos las pérdidas de balón, no vamos a ganar sólo un juego. Vamos a armar algo”.

Tatum anotó 31 puntos y 10 asistencias para Boston, que ganó su cuarto partido consecutivo y el noveno en los últimos 10 juegos. Los Celtics, que no contaron con Jaylen Brown, tienen marca de 15-0 en casa esta temporada y tienen el mejor récord de la liga, 24-6.

«Estamos al mismo nivel contra el que jugaban todos estos equipos», dijo Cunningham, quien anotó 31 puntos y nueve asistencias. “No he conocido ningún equipo en la NBA en el que me haya sentido como si estuviera entrando en un matadero. Nunca me había sentido así en mi vida al ir a un partido de baloncesto.

“Así que en cada partido deberíamos poder luchar contra los equipos e imponerles nuestra voluntad. Lo hicimos desde el principio. Soltamos un poco la cuerda en el tercer cuarto. Pero hay mucho crecimiento y algo de lo que podemos aprender y definitivamente aprovecharlo para el próximo juego”.

Ivey anotó 22 puntos y 10 rebotes, Jalen Duren tuvo 15 puntos y 14 rebotes y Bogdanovich tuvo 17 puntos y 12 rebotes.

Los Pistons establecieron el récord de la NBA de más derrotas consecutivas en una temporada el martes por la noche con la número 27 consecutiva, una derrota por 118-112 ante Brooklyn. La racha de los Sixers se extendió a lo largo de dos temporadas, 2014-15 y 2015-16.