Celtics a superar al Heat y obligan un juego 7 en las finales del Este

The content originally appeared on: El Dia

Los Boston Celtics estuvieron a una d?cima de segundo de la eliminaci?n. Los Miami Heat estaban a una d?cima de segundo de las Finales de la NBA.

Derrick White se adue?? de ese momento final.

White anot? en un rev?s cuando el tiempo expir? y los Boston Celtics estuvieron al borde de la mejor remontada en la historia de los playoffs de la NBA, al vencer el s?bado 104-103 al Miami Heat para forzar un Juego 7 en las finales de la Conferencia Este.

<>, dijo Jaylen Brown de Boston. “Una obra incre?ble”.

White sab?a que era bueno. Los ?rbitros lo revisaron, pero no tardaron en dar la palabra oficial.

Elaci?n por Boston. Devastaci?n para Miami.

“La pelota vino a m?”, dijo White. “Hice el tiro”.

Quiz?s Boston lo llame The Shot.

White se convirti? en el segundo jugador en la historia de la NBA en tocar un timbre con su equipo perdiendo y enfrentando la eliminaci?n: <> de Michael Jordan para Chicago contra Cleveland en 1989 fue el otro.

“Estaba feliz”, dijo White. “La temporada estaba en juego. No queremos ir a casa”.

Jayson Tatum anot? 31 puntos, Brown anot? 26 y Marcus Smart agreg? 21 para los Celtics, que se convirtieron en el cuarto equipo de la NBA en borrar un d?ficit de 3-0 en una serie al mejor de siete y forzar un juego decisivo. Los otros en ese club, los New York Knicks de 1951 en las Finales de la NBA, los Denver Nuggets de 1994 en la segunda ronda y los Portland Trail Blazers de 2003 en la primera ronda, todos perdieron el Juego 7, todos fuera de casa.

Boston, sin embargo, se va a casa por su oportunidad en la historia. El s?ptimo juego es el lunes por la noche en la cancha de los Celtics, un enfrentamiento que decidir? qui?n se enfrenta al campe?n de la Conferencia Oeste, los Denver Nuggets, en una serie por el t?tulo que comenzar? el jueves.

“Es una serie de siete juegos”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. <>.

Jimmy Butler convirti? tres tiros libres cuando quedaban 3,0 segundos; la falta se sancion? originalmente cuando quedaban 2,1 segundos; Los ?rbitros retrasaron 0.9 segundos despu?s de revisar la jugada para ver si fue un intento de 3 puntos en el que Al Horford le cometi? una falta, para una ventaja de un punto del Heat. Coron? un rally de Miami de 10 puntos abajo con menos de 4 minutos restantes.

Los Celtics ten?an a White entrando el bal?n en la posesi?n final del juego, y pas? a Smart, quien fall? un triple. Pero White corri? desde el punto de entrada hacia el aro, la pelota cay? en sus manos y consigui? el pase justo antes de que se acabara el tiempo para extender la temporada de Boston.

Hubo otros toques de bocina de jugadores cuyos equipos se enfrentaban a un juego de eliminaci?n, pero antes del s?bado, solo Jordan lleg? con su equipo en desventaja.

Se le pregunt? al entrenador de los Celtics, Joe Mazzulla, qu? pas? por su mente en ese momento.

“Nada”, dijo Mazzulla. <>.

Butler anot? 24 puntos y Caleb Martin tuvo 21 para el Heat, que est? tratando de lograr su propio viaje improbable hacia la serie de t?tulos al ser solo el segundo sembrado No. 8 en llegar a las Finales de la NBA. Ahora han perdido tantos juegos esta semana, tres, como lo hab?an hecho en sus primeros 14 juegos de playoffs esta primavera combinados en el camino para derrocar al No. 1 Milwaukee, luego al No. 5 New York y tomando lo que se supon?a que era un desaf?o insuperable. Ventaja de 3-0 sobre los Celtics, segundos sembrados.

“Tenemos que salir a la carretera y hacer algo especial”, dijo Butler. “Pero tenemos un grupo especial”.

Los Celtics ahora han ganado cinco de sus ?ltimos seis juegos finales del Este en Miami, un tramo que incluye un Juego 7 sobre el Heat la temporada pasada para llegar a las Finales de la NBA.

Ese, obviamente, puso fin a la temporada del Heat. Al menos esta vez, Miami todav?a tiene una oportunidad.

“No s? c?mo vamos a hacer esto, pero saldremos y lo haremos”, dijo Spoelstra. “Y de eso se tratan las pr?ximas 48 horas. No ha habido nada f?cil en esta temporada para nuestro grupo, as? que tenemos que hacerlo de la manera m?s dif?cil”.

El Heat es el equipo n?mero 151 en tomar una ventaja de 3-0 en la serie al mejor de siete. Los 150 clubes anteriores terminaron el trabajo. Pero los Celtics han dejado muy claro que tienen otras ideas, y Mazzulla enumer? muchas razones para ello.

<> dijo Mazzula. “Todas esas cosas combinadas. Comienza con el vestuario. Esos muchachos tuvieron que tomar una decisi?n y eligieron creer el uno en el otro”.

CONSEJOS

Celtics: Los Celtics tienen marca de 5-0 cuando enfrentan la eliminaci?n esta temporada, 3-0 fuera de casa. Vencieron a Filadelfia dos veces en su camino para borrar una ventaja de 3-2 en las finales del Este, y ahora han empatado esta serie. … Malcolm Brogdon (distensi?n del antebrazo derecho) fue degradado a aproximadamente una hora antes del tiempo del juego. … White anot? 11 para los Celtics, y Robert Williams III tuvo 10.

Heat: Gabe Vincent anot? 15, Duncan Robinson anot? 13 y Bam Adebayo agreg? 11 para Miami. … Diddy estuvo en el juego, al igual que el ex base del Heat, Goran Dragic, y la estrella de los Florida Panthers, Matthew Tkachuk. … A menos que Miami gane el Juego 7 en Boston, puede haber sido el ?ltimo juego en casa de los 20 a?os de carrera del alero del Heat, Udonis Haslem. El Heat tiene marca de 613-297 en los 910 juegos en su estadio local con Haslem en la lista; eso no incluye los juegos en casa de la burbuja de reinicio en 2020.

JUEGO 7 HISTORIA

Los Celtics tienen marca de 27-9 en el Juego 7, ganadores de sus ?ltimos cuatro, incluido uno en Miami la temporada pasada y otro a principios de esta temporada, contra Filadelfia en las semifinales del Este. Est?n 1-1 contra el Heat de todos los tiempos en tales juegos (perdiendo el juego decisivo de las finales del Este de 2012 en Miami), y 22-5 en casa en el Juego 7.

El Heat tiene marca de 6-5 de todos los tiempos en el Juego 7, perdiendo los dos ?ltimos (en casa contra Boston en 2022, en Toronto en 2016), y tiene marca de 0-2 cuando se enfrenta a un juego as? como visitante. Adem?s del juego de los Raptors hace siete a?os, perdieron un Juego 7 en Atlanta en 2009.