SANTO DOMINGO.-La Conferencia del Episcopado Dominicano realiza gestiones para mediar junto a sus pares haitianos en la mejora de las relaciones entre los dos países y que haya una solución armoniosa al diferendo por la construcción de un canal sobre el río Dajabón en el lado haitiano.

Pero el secretario general de la entidad y obispo auxiliar de Santo Domingo, monseñor Faustino Burgos, admite que no ha sido fácil articular una acción conjunta con los obispos haitianos debido a la situación de violencia y crisis profunda que vive ese país.

El presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano y arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, reveló que está gestando una reunión con el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití para coordinar acciones conjuntas.

“Recientemente se renovó la dirección de la Conferencia haitiana y estamos en contacto, pero ha sido difícil concretar acciones por la misma situación que vive Haití”, expresó monseñor Rodríguez.

Con relación a la migración haitiana, dijo que la Iglesia le ofrece atención a través de la Pastoral de Movilidad Humana.

EducaciónCuestionados sobre los resultados obtenidos por el país en la prueba PISA, el obispo de San Francisco de Macorís, Alfredo de la Cruz Baldera, expuso que la disciplina y el orden son fundamentales para el buen funcionamiento de los centros educativos y que así profesores y alumnos alcancen las metas.

Resaltó que según los resultados de la prueba PISA, en los países donde hay orden y disciplina son los que alcanzaron mejores resultados en esta prueba.

“Eso no representa una respaldo a los regímenes de fuerza, sino a que en la educación se requiere compromiso y disciplina”, puntualizó el prelado.

Indicó también que se debe invertir en los profesores y criticó que por asuntos comerciales se bajó el nivel de requerimientos para el ingreso de los aspirantes a profesores a las universidades cuando se implementaba un plan para formar 20 mil profesores de alta calidad.

“Es lamentable tener que decir que se bajaron los requerimientos para aceptar a los aspirantes a profesores porque muchas universidades veían limitado la cantidad de alumnos y dejaban de percibir ingresos”, manifestó haciendo referencia a su experiencia como antiguo rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

“Fue un error disminuir la exigencia para la excelencia de los que aspiraban a estudiar educación en las universidades, se comercializó el tema, en cierto sentido”, consideró De la Cruz Baldera.

Al referirse a la educación en las escuelas y colegios que son dirigidas por la Iglesia católica, acotó que las monjas y los sacerdotes no bajan la guardia en los centros educativos.

“En los centros religiosos en sentido general usted estudia o tiene problemas. La exigencia en la disciplina, en el aprendizaje es muy importante y eso se ha perdido en las aulas”.

También consideró como un problema que cada ministro de Educación viene con su propio librito y cambia la metodología.

Escasez sacerdotalSobre la aparente escasez sacerdotal y la poca presencia de mujeres en la Iglesia en los últimos tiempos, monseñor Héctor Rafael Rodríguez reconoció que hay escasez de vocación al sacerdocio, lo cual obedece- a su juicio- a que el mundo va cambiando.

“Los intereses para el joven de hoy comienzan a orientarse por otro lado. No necesariamente tiene que ver con el celibato, porque mira que muchos no quieren asumir el compromiso del matrimonio o tener hijos. Mirar al seminario, querer consagrar toda una vida al sacerdocio parece que no es una opción de primera línea hoy para muchos”.

Sacerdocio femeninoMonseñor De la Cruz Baldera fue el obispo que representó al Episcopado Dominicano en el Sínodo celebrado en el Vaticano para discutir una diversidad de temas que tienen que ver con la Iglesia y la sociedad. Reveló que uno de los temas tratados fue el rol de la mujer en la Iglesia y que justamente ese es uno de los temas que siguen abiertos.

Elecciones

— ProcesoLos obispos reconocieron el país avanza en el manejo campaña. No obstante, piden a los candidatos respeten las opiniones de sus contrarios; están en debate y no exhiben fanatismo; les piden, empero, no crear falsas expectativas.

Contrarrestar accidentes, desafío polo turístico

Retos. Como obispo de Higüey, monseñor Jesús Castro Marte reconoció las mejoras salariales a favor de los empleados en complejos hoteleros.

Empero, deploró el crecimiento demográfico. “Una de las preocupaciones es el gran crecimiento poblacional de la zona de Punta Cana y Bayahíbe, y cómo vamos a crear los mecanismos de evangelización y acogida porque el crecimiento es muy grande”.

Agregó como inquietud la gran cantidad de accidentes de tránsito dadas las competencias de motores; “igual hay que profundizar contra la prostitución infantil y a nivel de adultos”.

*Por YANET FÉLIZ/ AWILDA CUELLO