Cecilia Garcia revela como desea la recuerden

SANTO DOMINGO.-La polifacetica artista dominicana Cecilia Garcia revelo que cuando le toque partir de este mundo le gustaria que la recordaran como una mujer apasionada.

“Me gustaria, como decia Alma Mahler, que me recordaran como una mujer apasionada que responde al nombre en este caso de Cecilia, no como decia Alma Mahler, ni la mujer de, ni la viuda de, ni la amante de y ni mucho menos la musa de… te lo dejo de tarea”, expreso.

Sobre su papel

Cecilia se siente reflejada en varios de los episodios de la vida de Alma Mahler, una influyente compositora austriaca que vivio amores tortuosos, grandes desafios, momentos tristes, pero aun asi, mantuvo durante toda su vida la firmeza y determinacion de una gran mujer adelantada a su tiempo, convirtiendose en la gran musa de los hombres que la amaron aun sin proponerselo.

Al ser cuestionada sobre su identificacion con algunos de los momentos vividos por la compositora austriaca, aseguro que, en mas de uno, se siente identificada.

“No una sola vez, hay muchos pasajes que me recuerdan a mi, por ejemplo, cuando habla de su padre, ella adoraba a su padre, como yo al mio. Ella amaba y se entregaba totalmente.

Era una mujer valiente que cuando pensaba que no tenia que seguir una relacion la terminaba y si pensaba que tenia que casarse nuevamente se casaba, es decir que era una mujer decidida y sobre todo, en esa epoca, porque ahora es una cosa que se pasa normal, pero en esa epoca casarse, divorciarse, volverse a casar, tener amantes, no era algo normal.

Ella era una mujer que admiraba a todos los hombres que la amaban, eran sus amigos. El hecho de sentirse identificada con una mujer valiente, yo creo que soy una mujer valiente. Creo que siempre he hecho lo que creo que debo hacer, me he equivocado muchisimo y he ganado muchisimo equivocandome. Tenemos que ver la historia de esa mujer y todo el mundo se va a sentir identificado”.

Durante un encuentro con la prensa, realizado en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional, Garcia ofrecio detalles sobre su papel en el monologo “Alma Mahler, la novia del viento” escrita por Herbert Morote para ella. La obra tendra su estreno a nivel mundial el proximo 19 de mayo en la sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Equipo

— La produccion

La obra sube a escena bajo Primera Memoria Producciones, responsabilidad de la productora Beatriz Henriquez. Como actor invitado estara Mario Arturo, quien trabajo junto a Cecilia Garcia.

*Por CARMEN LUZ BEATO