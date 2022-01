Cavaliers consiguen a Rondo de los Lakers para compensar la p?rdida de Rubio

The content originally appeared on: El Dia

CLEVELAND.- Una vez que Ricky Rubio estuvo perdido durante la temporada, los Cavaliers de Cleveland supieron que se necesitar?a alguien especial para ocupar su lugar.

Necesitaban un escolta con experiencia, inteligencia y resistencia competitiva.

Rajon Rondo marc? todas las casillas.

Cleveland complet? su adquisici?n de Rondo, de 35 a?os, el lunes, finalizando su intercambio con Los Angeles Lakers en lo que finalmente se convirti? en un acuerdo de tres equipos que involucra a los New York Knicks.

En el intercambio, los Knicks reciben al base Denzel Valentine de los Cavaliers junto con los derechos del draft a los prospectos internacionales Wang Zhelin y Brad Newley y dinero en efectivo de los Lakers. Los ?ngeles recibe los derechos de reclutamiento de Louis Labeyrie de Nueva York.

Cuatro veces All-Star y dos veces campe?n de la NBA, Rondo, que apenas jugaba con los Lakers, se une a un equipo mejorado de Cleveland que ha pasado de ser un felpudo a un contendiente de playoffs.

Los Cavs tienen marca de 21-15 y quinto en la Conferencia Este despu?s de ir 22-50 la temporada pasada.

<>, dijo el entrenador de Cleveland, JB Bickerstaff, sobre Rondo, quien promediaba solo 9.3 minutos por juego en Los ?ngeles. “Nuestros muchachos han generado entusiasmo en la liga y la gente ve el crecimiento de nuestros muchachos y el estilo de juego y ?l lo espera con ansias.

“Es uno de los muchachos m?s competitivos que he visto desde que estoy aqu? y quiere ayudar a este equipo y quiere ir a competir, as? que no est? satisfecho con no jugar. Es un buen compa?ero de equipo, obviamente. Quiere venir aqu?. Quiere estar en la cancha y quiere contribuir y ayudar a nuestro equipo a convertirse en un mejor equipo “.

Rondo fue marginado recientemente despu?s de una prueba COVID-19 positiva, pero ha aprobado los protocolos de salud y seguridad de la NBA. A?n no se sabe cu?ndo se unir? a los Cavaliers, que todav?a est?n trabajando en log?stica con ?l.

Cleveland recibe a Memphis el martes antes de comenzar un viaje de seis juegos y nueve d?as en Portland el jueves.

Perder el invaluable Rubio por un desgarro del ligamento cruzado anterior es un golpe para los Cavs. El impacto del jugador de 31 a?os en menos de media temporada con Cleveland fue profundo, ya sea como mentor del joven armador titular Darius Garland o su s?lido liderazgo dentro y fuera de la cancha.

Rondo tiene muchos de esos mismos atributos, y un juego similar, a los de Rubio, y Bickerstaff cree que su incorporaci?n compensar? la p?rdida para que no se vuelva abrumadora.

“?l puede mejorar a todos en la cancha a su alrededor”, dijo Bickerstaff. <>.

Rondo, quien gan? t?tulos con los Celtics en 2008 y los Lakers en 2020, tambi?n tiene una actitud feroz que encaja muy bien.

Una parte importante del ?xito de los Cavaliers esta temporada ha sido su intensidad. Simplemente han jugado m?s duro, trabajando en equipos para obtener una ventaja.

<>, dijo el alero Lauri Markkanen. “Siempre que agregue a un tipo que es tan competitivo como ?l, ser? algo bueno para nosotros. Obviamente, puede hacer muchas cosas adem?s de competir, por lo que ser? bueno agregar un jugador tan competitivo e inteligente <<.

Rondo ha promediado 9.8 puntos, 8.0 asistencias y 4.6 rebotes en m?s de 16 temporadas con ocho equipos. Ha liderado la liga en asistencias tres veces, ha sido una selecci?n del Equipo Defensivo en cuatro ocasiones y fue titular en 105 juegos de postemporada.

<>, dijo Bickerstaff. “Cuando ves a un chico orquestar un juego como fan?tico del baloncesto, eso es lo que te encanta ver.

“Te encanta ver a un chico ser capaz de dictar y controlar el juego y manipular un juego en todas sus facetas. Lo hace en ambos extremos del suelo. Hablas de su ventaja y su nivel de competencia, esos son los muchachos que m?s aprecias y respetas <<.

NOTAS: F Isaac Okoro podr?a perderse tres semanas por un esguince en el codo izquierdo que sufri? en la victoria del domingo sobre Indiana. Okoro, quien estuvo fuera a principios de esta temporada con una lesi?n en el tend?n de la corva y recientemente en los protocolos de salud y seguridad de la liga, se lesion? cuando se top? con una pantalla colocada por el grandote de los Pacers, Domantas Sabonis, en la primera mitad. Okoro, uno de los mejores defensores de Cleveland, est? promediando 9.0 puntos y 3.6 rebotes en 27 juegos.