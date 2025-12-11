Caso Senasa: empresa relacionada a sobrino de Hazim facturaba servicios de ginecología a hombres

El Grupo Siulrod facturó servicios no brindados especializados de ginecología a hombres, con el objetivo de desfalcar al Estado dominicano a través de contratos con el Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Así lo establece el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra de los 10 acusados del presunto entramado, donde señala que estas acciones evidencian un comportamiento fraudulento de las autorizaciones de esta prestadora de salud, representada por los acusados Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Hazim.

“Además del incremento de los montos autorizados por concepto de consultas de medicina especializada, duplicidad de servicios, concluyó que Grupo Siulrod facturó servicios no brindados a ARS Senasa, evidenciaron autorización no pertinente según género del afiliado: afiliado masculino con consulta especializada de ginecología, incumplimiento de los términos contractuales y evidencia de un comportamiento fraudulento de las autorizaciones, entre otros hallazgos”, dice el documento.

Adicional a esto, este grupo empresarial en el que figura el sobrino del exidirector de Senasa, cometió otros actos fraudulentos descritos por el Ministerio Público, entre estos, facturación de servicios no prestados a afiliados de Senasa, quienes al ser contactados por el órgano acusador manifestaron no conocer el servicio autorizado en la fecha señalada.

En un informe de auditoría médica de Senasa se evidenció un comportamiento irregular en las autorizaciones de consulta general, medicina especializada y consulta de telemedicina de médico cardiólogo, en donde se evidencia un incremento significativo del monto autorizado anual, que no guardaba relación con la población usuaria.

Los usuarios presentaban una duplicidad en servicios, con un patrón repetitivo de autorizaciones que consistían en varias consultas generales y especializadas, realizadas el mismo día.

Esta empresa brindaba servicios esencialmente, a afiliados del régimen contributivo diagnosticadas con enfermedades crónicas, cuyos síntomas no poseen solución, a través del programa “My Care”.

Conforme a al Ministerio Público, con este esquema fraudulento de facturación, los imputados Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo se apropiaron de la suma aproximada de RD$ 15,000,000.00