Carlos Alfredo, un virtuoso con todas las facetas del arte

SANTO DOMINGO.-Durante sus a?os de carrera, Carlos Alfredo Fatule se ha destacado como cantante, tanto de merengue como de balada, humorista, productor y presentador de televisi?n, escritor, as? como compositor, entre otras facetas.

Sin embargo, el artista expresa que pese a todas estas artes que desarrolla, no es encasillado en ninguna de las mismas, lo que le resulta extra?o, ya que al menos pudiera ser llamado merenguero por la cantidad de ?xitos que logr? pegar en los a?os 80.

Un merenguero

Entre estos cit? Merengue con ?pera, Al lado, Que siga am?ndote, Ya no te acuerdas, Se me escap? tu nombre, Merengue de los famosos, Te prometo, entre otros que lograron impactar entre 1985 a 1990.

“Durante mi carrera he desarrollado muchas facetas con las cuales la gente me ha identificado, pero no te puedo decir que me llamen humorista, merenguero o productor de televisi?n”.

“Por ejemplo, yo hice las voces del pavo y el burro en ese merengue famoso de Los Hijos del Rey que canta Rafel?n Hern?ndez, pero adem?s, hice los ladridos de El perrito en el merengue de Wilfrido Vargas, aunque luego no fue mi voz la que sali?, pero le hice diferentes ladridos”, dijo el int?rprete de “Que siga am?ndote” y padre de Techy y Karla Fatule.

Lo nuevo

En la actualidad tiene un nuevo disco titulado “Amor a distancia”, un merengue que tiene su v?deo. Otras canciones de este ?lbum son “Te voy a hacer feliz”, Arr?ncame de ti”, “Te amo, te amo”, “Bienvenida primavera”, “Cu?l fue el error” y “Vuelve a m?”.

El libro

Este jueves, Carlos Alfredo se apresta a lanzar su libro “Vivir sin miedo” , la historia de un hombre que, a pesar de todo, pudo vencer enfoc?ndose siempre en prepararse para triunfar.

Aprovech? y vio en cada una de las oportunidades un camino para el ?xito, para ganar amigos, as? como premios.

La suerte siempre ha estado de su lado con la ayuda de sus extraordinarias habilidades, seg?n coment? tras ser entrevistado en el programa Aqu? est? el merengue, que se transmite los s?bado por Rumba 98.5.

La puesta en circulaci?n ser? en Cuesta Libros de la avenida 27 de Febrero , a las 7:30 p.m. Estar?n invitados personalidades del ambiente deportivo, art?stico, cultural, pol?tico y social, as? como familiares y amigos que formaron parte de todas las aventuras junto a V?ctor Genao.

