Caribbean Filme estrena ?lbum urbano “Flow Calle”

Santo Domingo. – Caribbean Films present? a los medios de la prensa y m?sica especializada su ?lbum “Flow Calle” con la presencia de los cantantes Farina y Lenny Tavares. Un disco con m?sica original urbana que forma parte de la banda sonora de la pel?cula “Flow Calle” que estrena en cines el 24 de marzo.

La producci?n musical cuenta con las interpretaciones de Farina, Zion, Music?logo, Lenny Tavarez, Kiko El Crazy, Nino Freestyle, BSK entre otros cantantes, creando una mezcla de diferentes g?neros como el reggaet?n, R&B, Hip-hop, y Freestyles con Mozart la Para, Chelsy y la boricua Cory. Los ganadores del pasado reality show Flow Calle KC, Avatar Nigga, Creasy tambi?n forman parte de este ?lbum.

Durante el encuentro con medios, DJ’s, directores de emisoras, e invitados especiales, se present? el primer sencillo del ?lbum titulado Flow Calle, este reggaet?n se caracteriza por su potente l?rica para reflexionar y cuya fusi?n de sonidos demuestra la versatilidad de la artista, comenzando con un ritmo lento, seguido por electrizantes beats urbanos, el video clip de este sencillo dirigido por Jean Guerra estar? disponible el 4 de marzo en todas las plataformas digitales.

“Crear un ?lbum original, es una idea que surgi? de manera org?nica durante el proceso de desarrollo de la pel?cula, tomando en cuenta que es un proyecto con mucha carga musical de diferentes g?neros entre los que se destaca la m?sica urbana, y tener a cantantes de la talla de quienes act?an en la pel?cula, se dio la oportunidad de crear m?sica original, de ah? surge este ?lbum que produjo Riccardo Bardellino sobrepasando nuestras expectativas”, fueron las palabras de Zumaya Cordero, productora de Caribbean films.

En el evento, estuvo presente el cantante boricua Lenny Tavarez, quien en adici?n de tener un rol co-estelar en la pel?cula, participa en el remix del tema Flow Calle, mientras que su pr?ximo sencillo “Felicidad” forma parte del soundtrack de la pel?cula. Lenny se mantiene como uno de los cantantes de mayor consistencia en el g?nero urbano con su estilo propio. “Flow Calle fue una experiencia importante que me permiti? compartir con compa?eros del g?nero y que sin duda me llev? a comenzar mis pasos en el cine de la mano de DimeloVi y Zumaya Cordero. Combinar la m?sica y la actuaci?n no ser? dif?cil para m?” puntualiz? el compositor boricua.

“Quiero que Flow Calle sea Inolvidable, y tengo la fe en que as? ser?. He dejado mi coraz?n en esta pel?cula y voy a llevarla a donde vaya por siempre. No solo estoy haciendo esto por m?, sino tambi?n por mis compa?eros y colegas de la m?sica, muchas personas solo ven la parte bonita y el ?xito, pero no saben lo mucho que pasamos para llegar a nuestras metas. Siento que haremos historia; es la uni?n de la m?sica latina, la uni?n de la cultura latina. Es un orgullo ser parte de este proyecto y haber conocido a tantas personas talentosas y maravillosas. Estoy agradecida y llena de ilusi?n por que disfruten nuestro trabajo hecho con tanto amor para ustedes: nuestro p?blico” fueron las palabras de Farina a los presentes.

La producci?n musical estuvo liderada por el productor urbano DJ Nelson, el compositor colombiano Master Chris, Nico cl?nico, Furio, Jhon Neon, Okei Flow. Entre los compositores se destaca la experimentada rapera Melymel quien compuso el tema “sacude en el mambo” interpretado por el cantautor BSK.

En el disco se encuentran tres temas cantados por Farina, producidos por el legendario productor boricua, de los pioneros del reggaet?n, DJ Nelson, las canciones “Flow Calle” el remix y “No Parar?”. Nelson ha aportado de manera significativa al desarrollo y popularidad de este g?nero, fundando su propio sello discogr?fico Flow Music, as? como destacando en la producci?n de decenas de ?xitos musicales, y colaborado con importantes figuras mundiales del g?nero urbano como: Daddy Yankee, Tego Calder?n, Nicky Jam, Jay Wheeler, entre otros.