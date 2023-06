SANTO DOMINGO.-El capo dominicano, que desde Espa?a amenaz? a la procuradora Miriam Germ?n Brito, dirige junto a su hermano una red del crimen organizado vinculada a secuestros, asesinatos, tr?fico de drogas y uso ilegal de armas, con su centro de operaciones en Santiago.

Se trata de Joel Ambiorix Garc?a Pimentel, quien supuestamente amenaza a la procuradora, y que desde antes del 2007, lidera la estructura criminal que ejecutaba cr?menes. Ese a?o raptaron y asesinaron a tiros a dos personas, en fechas distintas. En ese momento, las autoridades calificaron de peligroso al capo que amenaza v?a WhatsApp a la jefa del Ministerio P?blico.

Desde que la procuradora Miriam Germ?n Brito inici? su gesti?n ha dado duro golpe a la red del crimen organizado, que incluye la banda del capo; en el 2021 desmantelaron varios puntos de venta de drogas en Santiago y fue frustrado el tr?fico de amplia magnitud de la estructura.

Los puntos estaban ubicados en los sectores El Ejido, Los Ciruelitos, Hato del Yaque, La Herradura, ensanche Berm?dez y Ensanche Espaillat, en Cienfuegos, Gurabo y La Terraza. Varios implicados en parte de esa estructura criminal se encuentran en libertad y otros en la c?rcel de Rafey, en Santiago, y en la de San Francisco de Macor?s, acusados supuestamente de asesinar a varias personas por ?rdenes de Joel Ambiorix, debido a negocios de drogas y otros delitos.

El presunto cabecilla estuvo para el 2009 en Estado Unidos y ahora a en Espa?a. Con relaci?n a la amenaza a la procuradora, la directora de Persecuci?n del Ministerio P?blico, Yeni Berenice Reynoso, investiga el caso y avanza las pesquisas para identificar vinculados al capo dominicano.

En las pesquisas participa el titular de la Procuradur?a Especializada de Persecuci?n de la Corrupci?n Administrativa, Wilson Camacho, que en mayo estuvo en el extranjero a pesar de que se desconocen los motivos.

El martes, la procuradora Germ?n Brito revel? que hab?a recibido del capo v?a WhatsApp la amenaza de matarle a su hijo.

“Lo que a m? me afect?, alguien que me mand? un mensaje por WhatsApp, dici?ndome que, si le tocaban a su gente (no s? qui?nes son su gente en las c?rceles), eso se iba a resolver con sangre y que no era la m?a, que el que escrib?a, y lo dijo as? mismo, yo le puedo mandar a matar a su hijo”, dijo la magistrada. ?Qui?n ayud?, en qu? fecha, y por donde sali? el capo al extranjero?

Asociaciones

— MinisterioLa Asociaci?n de Fiscales Dominicanos, ha expresado su apoyo a la procuradora Miriam Germ?n Brito y ha sido clara al denunciar la trama, “que un golpe a ella es un golpe a todos los miembros de Ministerio P?blico”.