The content originally appeared on: El Dia

Los Tigres del Licey, campeones de la LIDOM, ya se encuentran confeccionando el equipo que competir? por la corona de la Serie del Caribe de 2023 y este viernes trascendi? que Robinson Can?, Gustavo N??ez y Henry Urrutia ser?n los refuerzos del equipo para el cl?sico de equipos campeones del Caribe. Los bengal?es consiguieron su primera corona en […]

The post Can?, Urrutia y N??ez entre posibles refuerzos del Licey para la Serie del Caribe appeared first on El D?a.