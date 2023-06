Santo Domingo.– La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este mi?rcoles en las condiciones del tiempo tendremos nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento en algunas provincias, en tanto que las temperaturas continuar?n calurosas.

Meteorolog?a explic? que este patr?n es consecuencia de una vaguada combinada con una onda tropical en nuestra zona de pron?stico.

Las precipitaciones ser?n m?s frecuentes hacia: Altagracia, La Romana, San Pedro De Macor?s, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia, Barahona, San Crist?bal y El Gran Santo Domingo. Dichos aguaceros se extender?n hacia otras provincias en el transcurso de la tarde ubicadas en el noroeste, noreste y la Cordillera Central, como son: Dajabon, El?as Pi?a, Santiago Rodr?guez, San Juan, Santiago, Saman?, S?nchez Ram?rez, entre otras.

En cuanto a las temperaturas seguir?n calurosas, por lo que se recomienda a la poblaci?n, tomar agua varias veces al d?a, vestir ropas ligeras de colores claros y evitar recibir los rayos solares por tiempo prolongado sin la protecci?n entre las once de la ma?ana y las cuatro de la tarde.

Para ma?ana jueves, se mantendr?n las condiciones meteorol?gicas favorables para mostrase desarrollos nubosos con aguaceros, pudiendo ser moderados a fuertes, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento, desde las horas de la madrugada sobre localidades de la costa Sur del pa?s, en especial el suroeste, como son: La Altagracia, La Romana, Barahona, Pedernales, Azua, Peravia, San Crist?bal, El Gran Santo Domingo, entre otras cercanas. En la tarde, estos aguaceros se trasladar?n hacia puntos de las regiones noreste, noroeste y la Cordillera Central.

Clima

Distrito Nacional: Nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Este: Nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Norte: Nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento.

Santo Domingo Oeste: Nublados con aguaceros, tormentas el?ctricas y r?fagas de viento.

El Gran Santo Domingo: Temperaturas m?xima entre 33 ?C y 35 ?C y m?nima entre 24 ?C y 26 ?C.