Santo Domingo.- La Oficina Nacional de Meteorolog?a (Onamet) inform? este lunes d?a de la Independencia Dominicana, que en las condiciones del tiempo tendremos cielo mayormente soleado, escasas lluvias, temperaturas c?lidas en el d?a y fresca en la noche.

Meteorolog?a explic? que esto se debe a la incidencia de un sistema de alta presi?n sobre nuestra ?rea, limitando las formaciones nubosas.

Dijo adem?s, que solo se prev?n algunos nublados ocasionales que podr?an ejercer chubascos aislados de corto tiempo hacia las regiones noreste y la cordillera Central, producto de los efectos del viento predominante del este/noreste.

En cuanto a las temperaturas se sentir?n ligeramente c?lidas durante la tarde, sin embargo, en la noche y madrugada estar?n agradables a frescas, debido al viento del noreste y la ?poca del a?o, especialmente en las zonas monta?osas y los valles del interior del pa?s.

Para ma?ana martes, sistema anticicl?nico continuar? limitando los acumulados de precipitaciones sobre el pa?s. Manteniendo un ambiente de poco contenido de humedad sobre nuestra ?rea de pron?stico, solo por los efectos del viento y la conversi?n orogr?fica podr?an presentarse algunos ligeros incrementos ocasionales con chubascos aislados y pasajeros, hacia las porciones noreste y Cordillera Central.

Estado del tiempo

Distrito Nacional: Nubes aisladas con tendencia a despejarse.

Santo Domingo Este: Nubes dispersas.

Santo Domingo Oeste: Nubes dispersas.

Santo Domingo Norte: Nubosidad aislada.

El Gran Santo Domingo: Temperatura m?nima entre 18 ?C y 20 ?C y la m?xima entre 28 ?C y 30 ?C.