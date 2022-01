Britney Spears sobre su hermana: “Solo una basura podr?a decir esas cosas sobre m?”

The content originally appeared on: El Dia

Britney Spears ha exigido a Jamie Lynn que deje de hablar de ella mientras promociona su libro de memorias “Things I Should Have Said”. La estrella pop le ha enviado una carta redactada por su abogado Mathew S. Rosengart a su hermana, amenaz?ndola con tomar acciones legales si no deja de utilizar su imagen para promocionar su autobiograf?a.

En esa carta, a la que ha tenido acceso el sitio Page Six, la cantante le hace saber a su hermana menor, de 30 a?os, que ella “ya no ser? intimidada” por nadie de su familia.

“Escribimos con reparo porque lo ?ltimo que quiere Britney es llamar m?s la atenci?n sobre su libro inoportuno y sus afirmaciones enga?osas o escandalosas sobre ella”, comienza la misiva que Spears le envi? a su hermana. “Aunque Britney no ha le?do y no tiene la intenci?n de leer su libro, ella y millones de sus fans se sorprendieron al ver c?mo la ha explotado para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerar?, ni deber?a hacerlo”.

La carta contin?a record?ndole a Jamie Lynn los abusos que Britney soport? a lo largo de su tutela de 13 a?os, establecida por el padre, Jamie Spears, para hacerse con el control de los asuntos personales, m?dicos y financieros de la cantante. “Tras haber estado durante trece a?os bajo una tutela que la despoj? de sus derechos civiles y sus libertades fundamentales, Britney ya no ser? intimidada por su padre ni por nadie m?s”.

La carta adem?s advierte de que ciertas declaraciones pueden ser difamatorias y objeto de medidas legales. “Britney fue el sost?n de la familia y tambi?n te apoyaba”, continu? Rosengart. “Explotar p?blicamente quejas falsas o fant?sticas no est? bien, especialmente si est?n destinadas a vender libros. Es potencialmente ilegal o difamatorio”.

“Recientemente declaraste que el libro ‘no era sobre ella’. Ella te toma la palabra y, por lo tanto, te exigimos que dejes de hablar de Britney durante tu campa?a promocional”, agreg? el abogado de la cantante. “Si no lo hace o la difamas, Britney se ver? obligada a considerar y emprender todas las acciones legales que considere apropiadas”.

Durante una de las entrevistas para promocionar su libro, Jamie Lynn Spears asegur? que la cantante la encerr? en una habitaci?n “amenaz?ndola con un cuchillo“.

Si bien la int?rprete de “Toxic” le ha dedicado varios mensajes en las redes sociales, el pasado viernes volvi? a referirse concretamente a ese hecho.

“Jamie Lynn, te felicito, nena. Lograste desbloquear otro nivel de bajeza. Nunca estuve cerca de ti con un cuchillo ni tampoco se me hubiese ocurrido hacer algo as?. As? que por favor, para con estas locas mentiras para los libros de Hollywood. Ahora y solo ahora s? que solo una basura podr?a decir cosas similares sobre m?“, escribi? la cantante en Instagram.

“Estoy muy confundida al verte en ese lugar porque, honestamente, no tiene nada que ver con quien cre?a que eras. Felicitaciones por hacerle conocer a tu hermana mayor el concepto de ‘caer cada vez m?s bajo’, porque esta vez te lo ganaste”, agreg?.

“Ustedes me trataron como si yo fuera nada, y eso no es ni siquiera la mitad de todo lo que pas?. Estoy honestamente shockeada. ?Pap? ni siquiera est? en la c?rcel! ?Vamos! Se supone que ?bamos a apoyarnos mutuamente, pero lo que est?s diciendo realmente me confunde. Lo ?nico que s? es que te amo incondicionalmente; as? que sigue adelante y di lo que quieras decir. ?Es tan vulgar que una familia se pelee p?blicamente de este modo!”, dijo.

“Dices que me amas… Aunque tu lealtad contin?a con la gente que m?s me lastim?. Creo que lo que m?s me entristece es que cuando todo esto me sucedi? y yo te llam? desde ese lugar, te tomaste d?as en responder. Nunca pude hablar contigo. Podr?as haberme enviado un texto d?as despu?s. Yo estaba tan asustada… Te necesitaba. Mi familia, mi sangre. Necesitaba tu apoyo m?s que ninguna otra cosa”, record? Britney en su descargo.

