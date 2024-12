Brian Thompson iba a dar presentación en conferencia de hotel frente al que fue baleado

¡Oh oh, no es una niña!, ya tiene 40 años... Iamdra Fermín cumple años este martes, día en que nació luego de siete dolores y tres pujos

El New York Hilton Midtown es uno de los hoteles más grandes de la ciudad, popular entre turistas y viajeros de negocios, y se describe a sí mismo como el mayor espacio autónomo para eventos de Manhattan.

La policía acordonó el lugar del tiroteo ocurrido en una zona muy transitada de Manhattan, no muy lejos del Rockefeller Center, un atractivo turístico, en particular durante estas fechas por su gigante árbol de Navidad y la pista de patinaje sobre hielo.

"Sí, ha habido algunas amenazas, (aunque) básicamente no sé, ¿falta de cobertura? No conozco los detalles", dijo a NBC News. "Sólo sé que dijo que había algunas personas que le habían estado amenazando", agregó.

"El motivo de este asesinato actualmente se desconoce, pero basándonos en las pruebas que tenemos hasta ahora, parece que la víctima era un objetivo específico. Pero en este momento, no sabemos por qué", explicó Kenny.

