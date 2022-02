Braulio quiere en su lapida “trato de ser buen ser humano”

The content originally appeared on: El Dia

Para el cantautor espanol Braulio Antonio Garcia Bautista, mejor conocido como Braulio, la Republica Dominicana ha estado tan ligada a su vida, que seria dificil separarse del carino recibido desde el inicio de su carrera.

El artista, quien empezo profesionalmente en el Festival de Benidorm en el ano 1973, cumplira en julio la friolera de 49 anitos cantando para un publico que con sus canciones ha vivido grandes historias de amor y desamor, en cualquier lugar del mundo.

Con mas de 20 producciones musicales, innumerables reconocimientos y premios, Braulio a sus 75 anos sigue siendo un artista que conserva en excelentes condiciones la tesitura y el timbre de su voz.

Entre sus principales exitos figuran: “En la carcel de tu piel”, “En Bancarrota”, “La mas bella herejia”, “Cronica de un viejo amor”, “Cuando se acaba la magia”, “Secreto de amor”, “Con las manos en la masa”, “Sobran las palabras”, “Pequena amante” y oDuarte con Paris”, entre otros.

?Cual ha sido la mas bella herejia en su vida?

Mi vida no ha sido muy heretica, o sacrilega… tampoco he sido alguien conformista, apegado a las normas religiosas o morales… Digamos que he sido y sigo siendo un tipo normal, algo esceptico, pero nada mas.

Lo de la mas bella herejia surge cuando casamos, en un rito inventado durante una fiestorra a un amigo con su amante… En Espana entonces no habia divorcio y nosotros, de cona, nos inventamos una ceremonia sin iglesia ni juzgados.

?Cuantas mujeres de solo una noche ha tenido en su carrera?

Alguna que otra… A veces te das cuenta de que has sido el refugio por unas horas de alguien que en realidad no estaba alli contigo… que estaba lejos de tu cuerpo.

?Si ha pensado en la muerte… como le gustaria ser recordado?

En mi tumba no habra epitafio porque sere cremado, pero, de haber existido una lapida, hubiera dispuesto que grabaran algo asi como “trato de ser buen ser humano”.

?En su memoria, que cosas bonitas tiene del pais?

Braulio: De RD guardo infinidad de buenos recuerdos, seria muy dificil decantarme por alguno… La gente, desde el comienzo de mi carrera, me ha distinguido con su carino y eso no tiene precio… Si hubo algo negativo, se diluye entre tantas experiencias positivas.

?Cuantas veces ha tomado el veneno del amor en este pais?

Muchas menos veces de las que me adjudican… Con algunas de mis supuestas “novias” no he pasado de un beso en la mejilla… como ocurre, por ejemplo, con la gran presentadora Zoila Luna, que siempre me trato de forma absolutamente profesional y, sin embargo, a la pobre la han relacionado conmigo.

?La mayor leccion aprendida en esta pandemia?

Que la Humanidad esta mucho mas indefensa de lo que creiamos… Que ya nada sera igual, que tendremos que aprender a vivir con “el bichito”.

?Cual es la cancion que mejor define tu vida?

Casi todas mis canciones llevan algo de mi… Unas mucho y otras menos, pero todas, en conjunto, pueden llegar a definirme en muchos aspectos.

?Cual es su mayor tesoro?

La familia, sin lugar a duda, y algunos amigos intimos.

Cantante

— Logros

Braulio, con mas de 20 producciones musicales, innumerables reconocimientos y premios, a sus 75 anos sigue siendo un artista que conserva en excelentes condiciones la tesitura y el timbre de su voz.

*Por CARMEN LUZ BEATO