Brasil: Deslaves y lluvias torrenciales dejan 58 muertos

PETROPOLIS, Brasil. — La cifra de victimas mortales luego de los devastadores deslaves e inundaciones que barrieron una region montanosa del estado de Rio de Janeiro subio a 58 personas, dijeron las autoridades locales el miercoles.

Tras el diluvio que azoto la ciudad de Petropolis el martes, el alcalde Rubens Bomtempo dijo que el numero de fallecidos podria aumentar a medida que los rescatistas avanzan entre los escombros. Veintiun personas han salido vivas.

Los civiles ayudaban en los esfuerzos de recuperacion. Entre ellos estaba Priscila Neves quien junto con sus hermanos hurgaba entre los escombros, buscando a sus padres, pero encontraban solo ropa. Neves dijo a The Associated Press que no tiene esperanzas de encontrar vivos a sus padres.

Rosilene Virgilio, de 49 anos, lloraba el miercoles al recordar las suplicas de auxilio de una mujer a la que no pudo salvar. “Ayer habia una mujer gritando `iAyuda! iSaquenme de aqui!’ Pero no pudimos hacer nada, el agua salia a presion, el lodo salia a presion”, conto a The Associated Press.

“Por desgracia, nuestra ciudad esta acabada”. Petropolis es una ciudad de influencia alemana que lleva el nombre del antiguo emperador Dom Pedro I. Ubicada en las montanas sobre la metropolis costera, durante casi dos siglos ha sido un refugio para las personas que escapan del calor del verano y los turistas deseosos de explorar la “Ciudad Imperial” de Brasil.

Cuenta con majestuosas mansiones a lo largo de sus acueductos, pero sus laderas estan cubiertas de casas muy juntas, algunas de las cuales carecen de cimientos adecuados. En la region montanosa han ocurrido otras catastrofes en decadas recientes, incluyendo una que causo mas de 900 muertes. Desde entonces, Petropolis presento un plan para evitar deslaves, pero las obras han avanzado muy lentamente.

El gobernador Claudio Castro dijo que la situacion “es casi como una guerra” y que estaba reuniendo toda la maquinaria pesada del gobierno estatal para ayudar en las excavaciones. Informo a los periodistas que los soldados ya estaban trabajando en la region afectada, donde hubo mas de 900 muertes por las fuertes lluvias en enero de 2011.

El Departamento de Bomberos estatal dijo el martes en la noche que en la zona cayeron 25,8 centimetros (algo mas de 10 pulgadas) de lluvia en tres horas el martes, casi tanto como en los 30 ultimos dias juntos.

La Defensa Civil de Petropolis informo que se pronostican mas lluvias la tarde y la noche del miercoles. Imagenes publicadas en redes sociales mostraban autos y viviendas arrastrados por los deslaves y una fuerte corriente de agua en Petropolis y en distritos proximos. La cadena de television Globo mostro casas enterradas bajo el lodo en areas a las que los bomberos aun no habian podido acceder.

Varias calles permanecian inaccesibles el miercoles debido a la acumulacion de autos y enseres domesticos, bloqueando el acceso a las partes mas altas de la ciudad. “Los vecinos bajaron corriendo y yo les di cobijo”, dijo a la AP Emerson Torre, de 39 anos y propietario de un bar. Pero con el torrente de agua, el techo se vino abajo.

Logro sacar a su madre y a otras tres personas del bar a tiempo, aunque un vecino y su hija no pudieron huir. “Fue como una avalancha, cayo todo de golpe. Nunca habia visto nada igual”, afirmo Torre mientras los helicopteros de rescate sobrevolaban el lugar.

“Todos los vecinos han pedido a un ser querido, han perdido a dos, a tres, a cuatro miembros de la familia, ninos”. La municipalidad de Petropolis delcaro tres dias de duelo. El presidente Jair Bolsonaro, quien se encuentra en una gira de trabajo por Rusia, senalo en Twitter que giro instrucciones a sus ministros para brindar ayuda inmediata a los afectados.

“Que Dios brinde consuelo a los familiares de las victimas”, tuiteo. El sureste de Brasil se ha visto azotado por las intensas lluvias desde comienzos de ano, con mas de 40 muertes en incidentes registrados en la region de Minas Gerais a principios de enero y en Sao Paulo mas tarde ese mes.