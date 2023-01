Brady regresa para intentar su octava victoria en el Super Bowl

The content originally appeared on: El Dia

Siete de los 14 equipos en los playoffs de este a?o no llegaron al campo la temporada pasada, lo que le dio al pr?ximo fin de semana de comodines de la NFL una mezcla de potencias tradicionales y desvalidos.

Tom Brady comienza su b?squeda de un octavo t?tulo de Super Bowl sin precedentes cuando sus Tampa Bay Buccaneers reciban a los Dallas Cowboys el pr?ximo lunes por la noche. Mientras tanto, el destacado jugador de segundo a?o de Jacksonville, Trevor Lawrence, y el veterano de Seattle, Geno Smith, estar?n entre al menos cinco mariscales de campo que debutar?n en los playoffs.

El calendario est? establecido: en la AFC, ser?n Los Angeles Chargers en Jacksonville, Miami en Buffalo y Baltimore en Cincinnati. En la NFC, es Seattle en San Francisco para comenzar la lista de playoffs, seguido por los New York Giants en Minnesota y Dallas en Tampa Bay.

Los Seahawks fueron el ?ltimo equipo en entrar al campo despu?s de que Detroit venciera a Green Bay 20-16 el domingo por la noche . Los Lions fueron eliminados de la contienda por los playoffs el domingo temprano cuando Seattle venci? a los Rams, pero Detroit super? la decepci?n para negarle a Aaron Rodgers y al rival de divisi?n Packers un lugar en la postemporada.

La victoria de los Lions coron? una Semana 18 que vio a los Dolphins regresar a los playoffs por primera vez desde 2016. Los sorprendentes Jaguars tambi?n regresan a la postemporada por segunda vez desde 2007.

Entre los que no pasaron el corte: los New England Patriots y el seis veces ganador del Super Bowl, el entrenador Bill Belichick, eliminado despu?s de una derrota ante los Bills.

Kansas City reclam? el sembrado n?mero 1 en la AFC con su victoria 31-13 sobre Las Vegas el s?bado. El primer puesto de la NFC lo ocup? Filadelfia, que venci? el domingo 22-16 a los Gigantes.

Aqu? hay un vistazo a algunos otros desarrollos a medida que se acerca la postemporada:

?CU?L ES EL HORARIO WILD-CARD?

S?BADO

Seattle Seahawks en San Francisco 49ers, 4:30 pm EST, Fox

Cargadores de Los ?ngeles en Jaguares de Jacksonville, 8:15 pm EST, NBC

DOMINGO

Miami Dolphins en Buffalo Bills, 1 p. m. EST, CBS

Gigantes de Nueva York contra Vikingos de Minnesota, 4:30 p. m. EST, Fox

Baltimore Ravens en Cincinnati Bengals, 8:15 pm EST, NBC

LUNES

Dallas Cowboys en Tampa Bay Buccaneers, 8:15 p. m. EST, ESPN/ABC

?CU?L ES EL FORMATO DE LOS PLAYOFFS?

Este es el tercer a?o consecutivo del actual formato de playoffs de la NFL, que incluye a los siete mejores equipos tanto de la AFC como de la NFC.

Los ganadores de las cuatro divisiones en ambas conferencias obtienen autom?ticamente los cuatro mejores sembrados, independientemente del r?cord, y luego los tres mejores equipos con el mejor r?cord que no ganaron su divisi?n son las selecciones comod?n. Es por eso que es bastante com?n que una selecci?n comod?n tenga un mejor r?cord, pero una peor clasificaci?n a los playoffs, que un equipo que termin? como ganador de la divisi?n.

El equipo cabeza de serie No. 1 en cada conferencia pasa a la segunda ronda, es decir, los Chiefs and Eagles, mientras que el No. 2 recibe al No. 7, el No. 3 recibe al No. 6 y el No. 4 recibe al No. 5 durante la fin de semana de comodines.

La NFL vuelve a sembrar equipos despu?s de cada ronda de playoffs. Eso significa que no importa c?mo comenz? el soporte, el equipo con la clasificaci?n m?s baja siempre viajar? al equipo con la clasificaci?n m?s alta.

Hay cuatro rondas para los playoffs: la ronda de comodines es durante el pr?ximo fin de semana, la ronda divisional es el 21 y 22 de enero, los juegos de campeonato de la conferencia son el 29 de enero y el Super Bowl est? programado para el 12 de febrero en Glendale. , Arizona

?QU? CAMBI? CON LA CANCELACI?N DE BILLS-BENGALS?

Los jugadores y fan?ticos vieron con horror el lunes por la noche c?mo el profundo de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, colaps? en el campo de Cincinnati cuando su coraz?n se detuvo y tuvo que recibir RCP antes de abandonar el campo en una ambulancia. Unos d?as despu?s, esos mismos jugadores y fan?ticos reaccionaron con alegr?a ante la noticia de la recuperaci?n de Hamlin.

Eso facilit? concentrarse en la semana 18 y ahora en los playoffs.

La cancelaci?n del juego Bills-Bengals debido a la lesi?n de Hamlin podr?a generar un gran cambio en el formato de los playoffs de la AFC.

El juego de campeonato de la AFC se jugar?a en un sitio neutral si los Chiefs y los Bills llegan a ese punto bajo un ajuste de reglas aprobado por los due?os de la NFL el viernes pasado. Eso se debe a que Buffalo (13-3) jug? un partido menos que Kansas City (14-3) y perdi? la oportunidad de ganar el primer sembrado. Los Bills vencieron a los Chiefs 24-20 el 16 de octubre y habr?an sostenido el desempate si los equipos hubieran terminado con el mismo r?cord. Buffalo perdi? 42-36 en Kansas City en un cl?sico de la ronda divisional la temporada pasada.

Los Chiefs albergar?an el juego por el t?tulo de la AFC contra cualquier otro equipo, incluidos los Bengals (12-4), terceros sembrados.

?CU?LES SON LOS BUENOS JUEGOS DE COMOD?N?

No hay un mal emparejamiento en el grupo, pero se destacan un par.

— Cowboys en Bucs: Brady sufri? su primera temporada perdedora en su carrera de 23 a?os, pero incluso con marca de 8-9, los Bucs ganaron la NFC Sur. Se enfrentar?n a los Cowboys, que ten?an marca de 12-5 y siempre atraen un foco candente.

— Ravens en Bengals: Es la tercera vez que estos rivales de la AFC Norte se enfrentar?n esta temporada. El ex MVP Lamar Jackson podr?a regresar como mariscal de campo de los Ravens despu?s de perderse varias semanas debido a una lesi?n en la rodilla. Se enfrentar? a los Bengals y Joe Burrow, quienes perdieron el Super Bowl ante los Rams la temporada pasada.

— Chargers at Jaguars: Este presenta a dos de los mejores mariscales de campo j?venes de la NFL, quienes est?n haciendo su debut en los playoffs. Lawrence de Jacksonville dio un gran paso adelante en su segunda temporada, mientras que Justin Herbert de Los ?ngeles ha compilado n?meros impresionantes durante sus tres a?os en la liga.