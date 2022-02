Brad Pitt tomo una nueva accion legal en contra Angelina Jolie

The content originally appeared on: El Dia

Angelina Jolie ha vuelto a cargar contra quien fuera su marido entre 2014 y 2019, Brad Pitt. El pasado julio la actriz le acuso de bloquear la venta de Chateau Miraval, los vinedos que ambos poseen en Francia. Ahora Jolie, de 46 anos, habria dado un paso mas y, segun los documentos judiciales proporcionados por el actor y a los que ha tenido acceso Page Six, habria vendido supuestamente su parte de la finca.

Pitt, de 58, no lo ha pasado por alto y ha decidido denunciar a su exmujer por ello. Ambos habian acordado que nunca iban a vender su participacion de la finca donde se dieron el “si, quiero” en 2014 y el vinedo que la rodea sin antes llegar a un acuerdo con la otra parte. Sin embargo, la interprete de Malefica habria vendido su fraccion sin previo aviso al empresario ruso Yuri Shefler, tal y como ha informado la web dedicada a noticias sobre celebridades.

Durante todo este tiempo, el actor de Hollywood habia convertido el vinedo de Francia en un negocio multimillonario, ya que es uno de los principales productores de vino rosado del mundo. Sin embargo, la propiedad estaba, en realidad, a nombre de los dos. Pitt ha aludido a este asunto anadiendo que puso mucho mas trabajo y fondos en esta bodega que Jolie para que fuera rentable.

El informe incluye algunos detalles referentes a este hecho. “Jolie consumo la supuesta venta sin el conocimiento de Pitt, negandole a Pitt el derecho de consentimiento que le debia y el derecho de preferencia sobre su negocio. Ella ha vendido su participacion con el conocimiento y la intencion de que Shefler y sus afiliados querrian controlar el negocio al que se habia dedicado Pitt, y socavar la inversion de Pitt en Miraval”, concluye el texto.

La prensa ya tuvo acceso en 2021 a los documentos de este proceso legal en los que se refleja que la artista encontro un comprador para su parte de esos vinedos franceses, pero que ella no podia finalizar dicha venta porque Pitt aun no habia consentido levantar la ATRO (“Automatic temporary restraining order”, por sus siglas en ingles, medidas que se imponen por defecto en los procesos de divorcio para prevenir que cualquiera de las partes tome decisiones financieras que perjudiquen al otro). A menos que el juez decidiera suspender esa condicion, Jolie no podria deshacerse de su parte en Miraval.

El pasado 30 de junio, la actriz ya presento una peticion de emergencia para suspender la ATRO y para que asi el comprador interesado no tuviera tiempo de retractarse de la operacion. Sin embargo, el juez dictamino que Jolie no habia probado que hubiese “peligro inmediato, dano irreparable o perdida, o dano inmediato a la propiedad”. Sin embargo, segun Page Six, habria tomado finalmente la decision de vender su parte de la finca a pesar de que Pitt no ha accedido a la peticion.

Situado en el corazon de la Provenza francesa y con 30 hectareas de superficie, los vinedos de Chateau Miraval cubren dos denominaciones de la zona Coteaux-Varois-en-Provence y Cotes de Provence, bajo las que se elaboran dos vinos blancos y uno rosado. Ya en 2016, poco despues de anunciar su separacion en 2019, la pareja saco a la venta el castillo, con 35 habitaciones y 500 hectareas de terreno (dentro de las que estan los vinedos), pero su alto precio, 55 millones de euros, parece que no convencio entonces a los compradores.

Esta no es la unica lucha en la que estan inmersos ambos artistas. Aunque el pasado mayo de 2021 parecia que todo se habia cerrado con la concesion de la custodia de los hijos que comparten, el caso dio un nuevo giro en octubre. Los ninos volvieron a pasar a Jolie, y fue entonces cuando Pitt decidio que era el momento de solicitar una nueva revision de la custodia de los ninos. El interprete de El club de la lucha presento un recurso en un alto tribunal californiano, pero esa nueva revision le fue denegada.

