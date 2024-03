Washington,.- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, atacará indirectamente al expresidente Donald Trump (2017-2021), favorito para ser el candidato republicano en las elecciones de noviembre, este jueves durante su discurso en el Congreso sobre el estado de la Unión.

Según extractos del discurso adelantados por la Casa Blanca, Biden rechazará la visión de “resentimiento, venganza y retribución» que encarna Trump y aludirá implícitamente tanto a su propia edad, de 81 años, como a la del expresidente, quien con 77 años es cuatro años más joven que él.

“Mi vida me ha enseñado a abrazar la libertad y la democracia. Un futuro basado en los valores fundamentales que han definido a América- honestidad, decencia, dignidad, igualdad. Respetar a todos.

Darles a todos una oportunidad justa. No dar ningún refugio al odio”, dirá Biden, según los extractos proporcionados a la prensa por la Casa Blanca. “Ahora -seguirá en alusión a Trump- hay algunas personas de mi edad que ven una historia diferente- una historia estadounidense de resentimiento, venganza y retribución. Eso a mí no me representa». No se sabe aún si Biden mencionará a Trump por su nombre.

Uno de los asesores del presidente estadounidense, Tom Pérez, rechazó aclararlo y, en declaraciones a EFE se limitó a explicar que Biden destacará durante el discurso el contraste entre su visión y la de Trump.

Biden, con 81 años, es el presidente de mayor edad en la historia de Estados Unidos, y los votantes, incluso aquellos afiliados al Partido Demócrata, expresan en las encuestas preocupación por la edad del mandatario de cara a las elecciones de noviembre.

El escrutinio por la edad de Biden aumentó después de que el mes pasado el fiscal especial, Robert Hur, encargado de investigar al mandatario por el manejo de materiales clasificados, lo describiera en un informe como un “hombre mayor de memoria deficiente».