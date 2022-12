Bennedict Mathurin d?fie Lebron James et remporte la partie

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Le Nouvelliste

A peine draft? par les Pacers, Bennedict Mathurin s’autoproclamait meilleur que LeBron James. Cinq mois plus tard, le Qu?b?cois d’origine ha?tienne a pu d?fier le <> des Lakers et a livr? une meilleure performance que ce dernier sur l’ensemble de la rencontre lundi soir. <>. Ce sont les propos tenus par Bennedict Mathurin au moment d’?tre draft? en sixi?me position par Indiana et de faire son entr?e dans la NBA. Des propos traduisant l’ambition du joueur de 20 ans, et qui ont vite ?t? repris par plusieurs m?dias, qui sans doute attendaient cette soir?e o? le Rookie allait affronter le King. Et il a r?ussi son pari ! C’est ? Los Angeles ce lundi 28 novembre 2022, dans un match opposant les Lakers aux Pacers sur le parquet du Crypto.com Arena, anciennement appel? le Staples Center, que Bennedict Mathurin a prouv? le poids de son discours. Avec un compteur de 23 points et 8 rebonds, contre 21 points et 7 rebonds pour LeBron James, le natif de Montr?al a surclass? le deuxi?me marqueur le plus prolifique de l’histoire de la NBA ? cette rencontre. Un match qui ne se r?sume pas aux performances personnelles de Mathurin, car les Pacers se sont impos?s 116-115 alors qu’ils ?taient men?s de 17 points d’avance dans les dix derni?res minutes de la rencontre, avant l’ultime tir ? 3 points d’Andrew Nembhard au buzzer. L’histoire retiendra que le rookie de 20 ans a vaincu cette semaine une l?gende vivante de la NBA, l’homme aux quatre anneaux de champion de la ligue, l’?lu, le Roi du ballon orange, le grand LeBron James.

R?agir ? cet article

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

NewsAmericasNow.com