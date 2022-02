Ben Simmons: Las luchas en Filadelfia comenzaron antes de la temporada pasada

The content originally appeared on: El Dia

NUEVA YORK — Ben Simmons dijo el martes que sus problemas de salud mental comenzaron mucho antes de que terminara la temporada de los 76ers y que no creia que pudiera superarlos en Filadelfia.

Esta ansioso por comenzar a seguir adelante con los Brooklyn Nets, aunque aun no esta seguro de cuando se unira a ellos en la cancha. Tampoco estaba seguro de como las cosas se pusieron tan mal en Filadelfia.

“Si lo supiera, les diria todo”, dijo Simmons. “Pero hay muchas cosas internas que sucedieron con el tiempo, y llegaron a un punto en el que no creo que fuera bueno para mi mentalmente. Asi que, es lo que es. Sucedio y estoy avanzando”.

Hablo en el centro de practica de los Nets, menos de una semana despues de que los 76ers lo cambiaran a Brooklyn como parte de un paquete por James Harden.

La ex seleccion general No. 1 no ha jugado desde que los 76ers fueron derrotados por Atlanta en el Juego 7 de las semifinales de la Conferencia Este. Los comentarios posteriores al juego de su companero de equipo Joel Embiid y el entrenador Doc Rivers despues de que Simmons jugo mal se consideraron el catalizador de su solicitud de intercambio, pero Simmons dijo que ese no era el caso.

“Eso fue antes de esa serie o incluso de esa temporada con la que estaba lidiando y esa organizacion lo sabia”, dijo Simmons. “Asi que es algo con lo que sigo lidiando, y estoy llegando alli y llegando al lugar correcto para volver a la cancha”.

Simmons dijo que espera estar listo para jugar cuando los Nets visiten a los 76ers el 10 de marzo.

Agradecio a la organizacion de los 76ers y a los fanaticos por su apoyo y dijo que habia hablado con algunos companeros de equipo y personal, aunque no con Embiid, despues del intercambio. Tambien hablo ese dia con Kevin Durant, a quien se unira junto con Kyrie Irving en una alineacion que los Nets esperan que sea lo suficientemente buena para ganar la Conferencia Este.

“Creo que va a dar miedo”, dijo Simmons. <>.

Esa era la expectativa de su asociacion con Embiid, el centro All-Star de los 76ers. Llevaron a Filadelfia al mejor record en el Este la temporada pasada, pero Simmons ya estaba lidiando con desafios personales que sintio que requerian que dejara la organizacion.

<>, dijo Simmons. <<Pero es lo que es. No tengo ninguno, no fue algo personal hacia ningun jugador, entrenador o dueno ni nada por el estilo. Se trataba de mi mismo, de llegar a un lugar donde necesito estar".

Esta feliz hasta ahora en Brooklyn, donde estuvo con los Nets el lunes cuando vencieron a Sacramento para romper una racha de 11 derrotas consecutivas. Simmons no quiso hablar en profundidad sobre lo que habia estado enfrentando, pero se le pregunto que les diria a quienes lo vieron sonreir en el juego y no creen que sus problemas fueran mas que una excusa para buscar un canje.

“Deberian estar felices de que este sonriendo, honestamente”, dijo Simmons. “He tenido momentos oscuros en los ultimos seis meses y estoy feliz de estar en esta situacion con este equipo y organizacion. Asi que la gente va a decir lo que quiera. Lo han dicho los ultimos seis meses y no he comentado y es lo que es, por lo que la gente siempre tendra sus propias opiniones”.