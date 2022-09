NUEVA YORK — Ben Simmons no estuvo junto a sus compa?eros en los ?ltimos d?as de una temporada decepcionante. M?s bien estuvo en su casa debido al dolor por una lesi?n en la espalda.

Los Nets perdieron por barrida ante los Celtics de Boston y Simmons se someti? a una cirug?a de espalda poco despu?s.

Mientras Simmons estaba en rehabilitaci?n este verano, Kevin Durant pidi? un canje –a menos de que fueran despedidos el entrenador Steve Nash y el gerente general Sean Marks.

Nash no fue destituido y tampoco se vio afectado. “Conociendo a Kevin tanto como yo lo conozco, realmente no me molest? como muchos cre?an”, indic? Nash. “Es parte de ser un competidor, as? que no estuve sorprendido y muy preocupado.

Es algo que simplemente pens? que podr?amos atender en su momento. Lo hicimos, aqu? estamos, y esperamos lo que viene”.

Los Nets iniciaron el martes el campamento de pr?cticas y Simmons finalmente est? en la cancha con sus compa?eros y con un nuevo n?mero. Pero el cap?tulo del 2021-22 no ha terminado, y la muestra de ello es que Nash tuvo que recordar el conflictivo verano.

?l y Durant tienen una relaci?n de a?os: Nash fue consultor de Golden State durante la etapa de Durant con el equipo. Cuando el base miembro del Sal?n de la Fama lleg? como entrenador de los Nets en el 2020 sin experiencia, parec?a que la superestrella hab?a tenido injerencia. Sorprendi? entonces a muchos cuando surgieron los reportes de que Durant lo quer?a fuera.

Nash en cambio dice que no estaba soprendido. “?Saben?, nunca lo cre? al 100%. Hay muchas cosas que no son blancas o negras como eso”, reconoci? Nash. “Entonces hay muchos factores, muchas situaciones detr?s de c?maras y mucho de lo reportado no es preciso”.

Nash sab?a que tendr?a que hablar en alg?n momento con Durant. Se reunieron en agosto junto a Marks y los due?os Joe y Clara Wu Tsai, y decidieron continuar juntos.

Durant se?al? el mal desempe?o de los Nets cuando estuvo fuera por una lesi?n de rodilla en enero y febrero como uno de los motivos de su frustraci?n. Tener a Simmons ayudar?. Pero lo m?s importante para los Nets es finalmente estar? al lado de Durant. Nadie sab?a este verano si eso suceder?a.