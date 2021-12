Ben Roethlisberger deja ver que el del lunes ser? su ?ltimo juego en Pittsburgh

The content originally appeared on: El Dia

Redacci?n deportes.- Ben Roethlisberger, pasador de los Pittsburgh Steelers, dijo este jueves que el pr?ximo lunes por la noche seguramente jugar? su ?ltimo partido como profesional en el Heinz Field, hogar de los Steelers. “Todas las se?ales apuntan a que esto es todo.

En el gran esquema de las cosas, las se?ales apuntan en esa direcci?n de que as? ser?”, explic? el mariscal de campo en conferencia de prensa respecto al duelo del pr?ximo lunes ante los Browns de la semana 17 de la NFL.

Roethlisberger, 39 a?os, cumple su ?ltimo a?o de contrato con los Steelers. Pittsburgh marcha con r?cord 7-7-1 en la temporada y para alcanzar postemporada necesita vencer en los dos duelos que restan en el a?o, a Browns y Baltimore, y una combinaci?n de resultados que implica a cinco equipos, situaci?n que se ve complicada.

Ante esta posibilidad el pasador no quiso dar un tono definitivo a sus palabras. “No hablo en absolutos, no es algo que haya hecho o que sea yo as?, pero viendo todo el panorama, dir?a que todo apunta a que pueda ser el ?ltimo partido, aunque tenemos alguna oportunidad de tener un partido de local en Playoffs si las cosas salen a nuestro favor>>.

Desde inicios de diciembre en el interior de los Steelers se habl? de que Roethlisberger hab?a comunicado a algunos de sus compa?eros el deseo de poner fin a su carrera al final de esta temporada. El poseedor del jersey n?mero siete ha ganado 163 partidos de temporada regular, 13 juegos de playoffs y dos Super Bowls en 18 a?os en la NFL, s?lo superado en la instituci?n por Terry Bradshaw, leyenda de la instituci?n, quien gan? cuatro anillos.

Al final del 2020 Roethlisberger s?lo pudo negociar un a?o de contrato luego de un largo debate para convencer a Art Rooney, propietario del equipo, el entrenador Mike Tomlin y el gerente general Kevin Colbert, en el que incluso se ofreci? a jugar gratis.

El mariscal de campo tambi?n coment? que una vez retirado ser?a muy poco probable que, como ha pasado con otros pasadores veteranos, ?l pudiera regresar para defender los colores de otro equipo. “No creo que me llamar?an para volver.

He estado suficiente tiempo aqu?. Estaba emocionado por la temporada y lo sigo estando, esto a?n no termina. Tenemos un partido muy importante esta semana, ser? el m?s importante de la temporada>>.