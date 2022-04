Beltran habla del robo de senas de los Astros por primera vez

The content originally appeared on: El Dia

Miami.- El exjardinero de los Astros, Carlos Beltran, hablo publicamente por primera vez sobre su papel en el infame escandalo de robo de senas de Houston, y admitio que el equipo se equivoco al llevar a cabo su plan. Astros, Carlos Beltran,robo de senas.

Beltran, ahora analista de YES Network, hablo como invitado en CenterStage con Michael Kay y discutio como nadie en la organizacion intervino para detener la actividad ilegal.

“Muchas personas siempre me preguntan por que no lo detuviste”, dijo Beltran, segun una transcripcion del programa de YES Network vista por The Athletic .

“Y mi respuesta es que no lo detuve de la misma manera que nadie lo detuvo. Esto esta funcionando para nosotros. ?Por que vas a detener algo que te esta funcionando? Entonces, si la organizacion nos hubiera dicho algo, lo habriamos detenido con seguridad”.

Beltran fue una de las personas que ayudo a idear el plan de robo de senas del equipo, que conecto una camara en el jardin central a una pantalla de video ubicada en el tunel cerca del banquillo de Houston. Los jugadores y el personal senalarian lanzamientos a los bateadores en tiempo real golpeando un bote de basura con un bate.

Despues de que el comisionado Rob Manfred envio una carta a todos los equipos diciendo que la oficina de la liga tomaria un enfoque mas serio sobre el robo de senales electronicas, Beltran dijo que la oficina principal de los Astros no tenia comunicacion sobre el tema con los jugadores.

“Bueno, si [la oficina principal de los Astros] recibio la carta, lo sabian, pero nunca la compartieron con nosotros”, dijo Beltran. “Nadie nos dijo nada, ya sabes, nadie dijo nada. Desearia que alguien hubiera dicho algo”.

Luego de una investigacion sobre el asunto por parte de The Athletic en 2019, Beltran dijo que el equipo no uso metodos electronicos para robar senales, lo que luego se demostro que era falso. Beltran fue contratado para ser el manager de los Mets en noviembre, pero perdio su trabajo dos meses despues de que se conociera su papel en el escandalo.

El ex manager de los Astros y actual de los Tigres, AJ Hinch, el manager de los Medias Rojas, Alex Cora, y el presidente de los Astros, Jeff Luhnow, tambien perdieron sus trabajos.

Beltran dijo que, en ese momento, el y el resto del equipo no creian que estaban cruzando la linea con sus metodos. Tambien expreso su frustracion por ser el unico jugador de los Astros en ser nombrado en el informe de MLB despues de que la liga concluyo su investigacion sobre el asunto.

“La parte que me molesto de eso es que, cuando me sente a cooperar con ellos [MLB], me dijeron: ‘No vamos en contra de los jugadores. Vamos contra… personal de campo, front office y organizacion'”, dijo Beltran. “?Y el hecho de que soy el unico jugador mencionado en ese informe? Esa es la parte que no entiendo. ?Todos obtienen inmunidad menos Carlos Beltran? No lo entiendo.

Fuente: Sports Illustred