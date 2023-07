Los ?ngeles.- Hay pel?culas que logran convertirse en fen?meno incluso antes de estrenarse. El ‘boom’ de “Barbie”, filme dirigido por Greta Gerwig, as? lo prueba, al conseguir que tanto apasionados amantes de la mu?eca como aquellos a los que le resulta indiferente aguarden con inter?s su lanzamiento.

La cinta, protagonizada por Margot Robbie (Barbie) y Ryan Gosling (Ken), llega a EE.UU., Europa y diversos pa?ses latinos este jueves con grandes posibilidades de convertirse en uno de los t?tulos del a?o, a pesar de que la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) haya ensombrecido su ?ltima semana de promoci?n.

Ternura, p?ldoras de humor y un profundo sentido cr?tico acerca de los roles de g?nero impuestos por la sociedad se fusionan en una pel?cula que vuelve a poner de manifiesto la visi?n de Gerwig (“Lady Bird>>), una cineasta que brill? con subg?neros independientes y que hoy es una de las mayores revelaciones de la industria.

“Barbie” cont? con un presupuesto de 100 millones de d?lares para materializar una obra que contin?a el legado de hasta una treintena de versiones audiovisuales de la famosa mu?eca, que fue animada por primera vez en el especial para televisi?n “Barbie and the Rockers- Out of This World” de 1987.

“Es divertid?sima, inteligente, llena de coraz?n y aporta una mirada mucho m?s profunda de lo que uno espera de una pel?cula de Barbie”, expres? la actriz America Ferrera, que interpreta al personaje de Gloria en el filme, durante una entrevista con EFE previa al estreno.

Les invitamos a leer: Margot Robbie, sobre “Barbie>>: “Me sorprendi? que Mattel nos dejara burlarnos de ellos>>

Los gui?os a ?xitos como <<2001- A Space Odyssey", la creatividad y la originalidad en la forma de narrar -con escenas basadas en el mundo ficticio de 'Barbieland' y otras dentro del mundo real- son algunas de las fortalezas de una cinta que, ante todo, pretende transmitir un mensaje de inclusi?n.

La pregunta, o m?s bien el debate, que resuena de fondo durante toda la obra es si hist?ricamente la mu?eca ha sido capaz de expandir un mensaje de superaci?n con sus variadas formas y posibilidades profesionales o si, por el contrario, contribuy? a afianzar crueles est?ndares de belleza.

Casi 65 a?os despu?s de que Ruth Handler -fundadora de la empresa juguetera Mattel- sacara al mercado la mu?eca, Gerwig decidi? reflexionar sobre cuestiones relacionadas con la representaci?n femenina, el empoderamiento y hasta la masculinidad t?xica, muy presentes en la sociedad.

Y, a pesar de que la pel?cula est? producida por Warner Bros. y la propia Mattel, hay opiniones para todos los gustos y comentarios cr?ticos con la compa??a, cuya creaci?n llega a ser calificada por una de las personajes como “una herramienta del capitalismo sexualizado que hizo retroceder a?os al movimiento feminista>>.

“Es innegable que Barbie representa una figura muy influyente e ic?nica en la cultura y ha moldeado mucho la forma en que han crecido las ni?as y las mujeres.

Poder ampliar e incluir a m?s de nosotras dentro del concepto Barbie es un cambio significativo y maravilloso”, asegur? Ferrera a EFE. Junto a su coguionista Noah Baumbach (“Frances Ha>>), Gerwig pone sobre la mesa muchas preguntas en dos horas de cinta y otorga ritmo al guion con un sinf?n de golpes de ingenio y risas a cargo de las diversas formas que adopta la mu?eca.

La Barbie presidenta (Issa Rae), la Barbie doctora (Hari Nef), la Barbie escritora (Alexandra Shipp), la Barbie abogada (Sharon Rooney) o incluso la Barbie sirena (Dua Lipa), entre otras, se relacionar?n de m?s o menos agrado con las distintas versiones de Ken, encarnadas por Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, Scott Evans, adem?s de Gosling.

Por si fuera poco, en el filme no faltan los decorados fucsias. Casas, piscinas, playa, carreteras y hasta ayuntamientos de colores muy chillones, sobre todo rosa, para que la pel?cula no pierda esa esencia que principalmente ha cautivado durante d?cadas a miles de chicas en todo el planeta.

Ahora, a falta de poco m?s de 24 horas para el estreno, miles de fans ya cuentan los minutos para ataviarse con vestidos, pantalones de campana o chaquetas rosas antes de ‘asaltar’ los cines y ver una creaci?n que promete no dejarles indiferentes.

“Si la gente sale de esta pel?cula sintiendo el impulso de expresar mejor como son ellos mismos, creo que se habr? conseguido el objetivo y habr? sido un triunfo fant?stico”, concluy? America Ferrera.