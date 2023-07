SANTO DOMINGO.- Escuchar a las gentes de la zona norte de la ciudad decirle: “?Ay.. padre, no tengo nada para mis hijos!”, o a las 10:00 p. m. “a?n no he desayunado”, motiv? al religioso Domingo Legua a fundar hace 13 a?os el Banco de Alimentos, una ONG sin fines de lucro, que hoy beneficia a nivel nacional a m?s de 200 instituciones ben?ficas y asegura la nutrici?n de unas 20 mil personas diarias.

La idea que en principios le cre? incertidumbre por no saber s? llenar?a la necesidad primaria de suplir alimentos a gentes en condiciones vulnerable, hoy gracias al apoyo de muchas entidades se ha convertido en el referente m?s confiable en la recepci?n y donaci?n de alimentos.

Solo en el 2020 superaron el reparto de diez millones de raciones de comida.

La cantidad de alimentos que se desperdicia en el mundo podr?a combatir gran parte del hambre que registra la poblaci?n.

Por ser un proyecto modelo rescatando alimentos, reciben una subvenci?n del Gobierno de 1 mill?n 800 mil pesos a trav?s del Programa Sup?rate y un mill?n de Agricultura, recursos que son insuficientes.

Demandan ley

Sin embargo, su gran dilema, adem?s de captar, incentivar a que m?s entidades p?blicas y privadas, como adem?s particulares se sumen en calidad de donantes a fortalecer la iniciativa para que colaboren con productos y otros recursos en la lucha contra el hambre, les urge el que se apruebe la Ley de P?rdida de Alimentos (APD) que establecer?a normas que garanticen, promuevan y regulen el aprovechamiento de residuos alimenticios org?nicos e industriales.

La informaci?n la ofrecieron el padre Domingo Legua, fundador-presidente del Banco de Alimentos, la directora ejecutiva Julinna Staffeld y Fernando Langa, legal de la Junta Directiva.

Al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, junto a Ricardo Gadala-Mar?a y Fernando Quiroz, voluntario en Comunicaci?n, los ejecutivos resaltaron adem?s, que la pr?ctica de donar alimentos, no como un acto de caridad, ayuda a combatir la inseguridad alimentaria e incluso el cambio clim?tico.

Fernando Langa afirma que el Estado es quien est? supuesto en garantizar la seguridad alimentaria. “Nosotros frente a esa realidad, el banco a venido a suplir esa necesidad, pero lo que m?s nos interesa es tener las donaciones correspondientes. Ahora se crea un problema con las instituciones que donan y es que pueden comprometer su responsabilidad civil y reputacional”, explic? Langa tras especificar la necesidad de que las ayudas no les creen a los donantes ning?n tipo de contingencia.

Tanto ?l como Staffeld piden que las empresas facilitadoras de sus excedentes o sobrantes est?n libres de responsabilidad, ya que es una de las limitaciones que tienen. Otra de las dificultades es que solo se permite donar un cinco por ciento de la red disponible.

“Ahora la Direcci?n de Impuestos Internos va a considerar eso como un gasto no reconocido, afectando la seguridad, algo que la Constituci?n misma prev? la seguridad alimentaria, y sin ning?n tipo de miramiento esta siendo violada por una disposici?n tributaria que tambi?n es entendible”, explic? Fernando Langa.Insisti? en que se establezcan los reglamentos para que la gobernanza tributaria no se vea en juego. Julinna especific? que en el 2018 se aprob? una Ley de la P?rdida de Alimentos, que reposa en el Senado y se requiere sea promulgada para que donaciones no se vean afectadas. Refiri? que la normativa 09 -21 establece que productos que no pueden ser comercializados se destruyan, pudiendo ser aprovechados.

Refiri? que la ONG se encarga de captar alimentos para donar a instituciones con inseguridad alimentaria, contribuyendo al ejercicio de su responsabilidad social, y favoreciendo a hogares de ni?os abusados y hu?rfanos, adultos mayores, adictos en recuperaci?n o discapacitados que demuestran la necesidad de sus servicios.

Centros donaci?n, y retos que tienen

Aportes. La entidad cuenta con cuatro centros de acopios para que la gente realice sus donaciones, ubicadas en la tiendas PriceSmart, como adem?s se aprestan a establecer un nuevo m?dulo en Santiago.

En el Banco de Alimentos desarrollan campa?as de captaci?n en empresas, colegios privados y a trav?s de actividades art?sticas culturales. Este a?o pretenden superar la meta de rescate y donaci?n de un mill?n 250 mil kilos, docientas toneladas de alimentos con ?nfasis en productos del agro. Demandan un local de m?s de mil metros cuadrados que les permita ampliar su bodega y las oficinas administrativas.

“A nivel mundial la tres cuarta parte de alimentos van a parar al zafac?n, y en Am?rica Latina un 14 por ciento”.Julinna StaffeldDirectora ejecutiva