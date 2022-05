Bad Guys vuelve a liderar la taquilla en EEUU

The content originally appeared on: El Dia

“The Bad Guys” fue la pelicula mas taquillera en las salas de cine de Estados Unidos al recaudar 16.1 millones de dolares en su segundo fin de semana, segun estimados divulgados el domingo.

“Memory”, protagonizada por Liam Neeson, no tuvo buen desempeno. Recaudo 3.1 millones de dolares en 2,555 localidades.

En abril la taquilla ha sido dominada por “Sonic the Hedgehog 2? — que seguia en segundo lugar con 11.4 millones de dolares para un acumulado de 160.9 millones — y “The Bad Guys” que cuenta con un acumulado de 44.4 millones en dos semanas.

La taquilla para “Everything Everywhere all at Once”, que lleva seis semanas en los cines, se redujo en apenas 2% para quedar en 5.5 millones de dolares.

La recaudacion por pelicula de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canada, segun

Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. “The Bad Guys” – 16.1 millones de dolares.

2. “Sonic the Hedgehog 2? – 11.4 millones de dolares.

3. “Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore” – 8.3 millones de dolares.

4. “The Northman” – 6.3 millones de dolares.

5. “Everything Everywhere all at Once” – 5.5 millones de dolares.

6. “The Unbearable Weight of Massive Talent” – 3.9 millones de dolares.

7. “The Lost City” – 3.9 millones de dolares.

8. “Memory” – 3.1 millones de dolares.

9. “Father Stu” – 2.2 millones de dolares.

10. “Morbius” – 1.5 millones de dolares.