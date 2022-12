Eran las once de la ma?ana y yo estaba pensando qu? har?a para el almuerzo, porque deseaba una opci?n que no me tomara mucho tiempo, no pod?a perderme el ?ltimo partido del Mundial de F?tbol, finalmente, decid? hacer unos fritos con chuleta y un rico aguacate.

Me sent?a muy emocionada, pues Argentina y Francia fueron los dos pa?ses que pasaron a la batalla final de la Copa Mundial Qatar 2022, no les niego que soy ne?fita en estos temas, sin embargo, despu?s de lo de ayer descubr? porqu? el f?tbol es el deporte m?s popular del mundo.

Mi casa se convirti? en un altar pentecostal con este partidazo, pues ten?a los nervios de punta; le ped? a Dios que nos ayudara a ganar, yo estaba muy nerviosa, siempre sal?a de la cocina con un pl?tano, pel?ndolo, necesitaba saber c?mo iba el juego, naturalmente, Argentina era mi equipo favorito.

Les cuento: Argentina anot? los dos primeros goles gracias al astro Lionel Messi y su compa?ero de equipo, el centrocampista ?ngel Di Mar?a, el planeta se emocion? y dimos por sentado que el Mundial ya estaba ganado, porque estaba 2 a 0, pero nuestra felicidad dur? muy poco, pues el equipo franc?s empat? con dos goles y luego el partido se puso 3 a 3 ?Me iba a dar un infarto! Y se fueron a penales para determinar un vencedor, Argentina aprovech? la oportunidad y se convirti? en tricampe?n del mundo ?Yes!

?Vaya fuerza con la que jug? Francia! Especialmente el delantero Kylian Mbapp? que a pesar de ser un muchachito, se luci? como todo un veterano en el campo, el cual obtuvo la Bota de Oro por ser el mayor goleador de esta Copa.

Ayer tuvimos un tremendo partido y estuvo lleno de ense?anzas, se observ? al presidente de Francia como un civil cualquiera d?ndole un apoyo incondicional a los representantes de su pa?s, mandando un poderoso mensaje contra el racismo y reconociendo la importancia de la comunidad afrodescendiente en todo el mundo.

A pesar de que Argentina es se?alado por ser el ?nico pa?s de Latinoam?rica con aires europeos, de realeza y m?s priv?n que el “diache” todos los pa?ses de la comunidad latina le dimos nuestras buenas vibras como si fu?semos un mismo cuerpo, lo que demuestra que los latinos solo nos matamos entre nosotros, pero a la hora de apoyar a nuestros hermanos somos muy solidarios y se demostr? que ser parte de la comunidad LGBTIQ+ no influye en tu rendimiento deportivo ni en tu calidad humana.

As? que felicitamos a ambos equipos por darnos tantas emociones. Lionel Messi, gracias por convertirte en un ejemplo de bondad para ni?os y ni?as, por sacar esa fiera que siempre ha vivido en ti y por tu “?And? pa’all?, bobo!” Frase que nunca olvidaremos, y reconocemos a todo el que hizo posible que pudi?ramos disfrutar de un partido para la historia, la Copa Mundial Qatar 2022.

Nos vemos en 4 a?os, si Dios lo permite, con los triple anfitriones que ser?n Estados Unidos, M?xico y Canad?, esperando que Rep?blica Dominicana tambi?n se convierta en campe?n, por mi parte, empezar? mi plan de ahorros para ver si ocupo un asiento del pr?ximo Mundial de F?tbol 2026 ?Qui?n se suma?