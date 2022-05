The content originally appeared on: El Dia

Por Julio Cesar Disla

En la mesa del rinc?n, bajo la pantalla del bombillo del comedor, brillaba un peque?o c?rculo de luz, de nuevo trato de escribir mis recuerdos sobre Guillermo, de nuevo un espacio en blanco. Ha pasado una semana y media y no he podido escribir ni una sola palabra. Tendr? que conformarme con estas pocas l?neas.

Como encontrar palabras para escribir un art?culo sobre m? hermano Guillermo? Ahora es de noche e intento escribir. El sue?o huye. Guillermo pasa a ocupar otro espacio. La noticia nos ha apenado a todos.

Les cuento que estaba entre durmiendo, son? el celular y vi que ?ngela me llamaba, pens? que me iba a decir “que en ese momento estaban instalando unas ventanas en la casa de mama Vira”. Por tres veces recorri? r?pidamente mi pensamiento; pero las palabras se repet?an insistentemente, “hay Julio falleci? Guillermo, lo encontraron muerto hoy en la ma?ana.”

R?pidamente me puse de pie; mirando hacia los lados, vi la puerta abierta, intentando verificar si lo que escuchaba en el celular era un sue?o, pero ?ngela lo repet?a, “ay Julio muri? Guillermo”, la repetici?n confirmaba lo que me negaba a creer”.

“Co?o, como fue eso, si ayer estuvimos hablando”?, le respond?; pero ?ngela vuelve y me repite, encontraron su cuerpo entre el suelo y la cama. Maribel sale del ba?o y me pregunta,” y como fue eso, que Guillermo ha muerto“. Se me produjo un nudo en la garganta y casi no puedo hablar.

La noticia se propago r?pidamente entre los m?s cercanos a la familia, Bruna, su hermana, cuando lo supo, la tasa de caf? le resbalo lentamente de las manos hacia el suelo.

?ngela Guillermina me llamo muy temprano el domingo primero de mayo, para informarme que a Guillermo lo encontraron muerto, no lo pod?a creer, porque el viernes y s?bado hablamos por varios minutos, acordando que en mi regreso en Junio, nos juntar?amos con Patricio para realizar una diligencia los tres.

De Guillermo no guardo mucho recuerdo de su infancia, pues siendo menor que el, s?lo retengo lo que en forma de chiste narraban mis hermanos mayores. “Que todos los d?as le requer?a a mi madre en la ma?ana para tomarse su caf?, Az?car y pan co?o, az?car y pan co?o.”

Compart?amos el mismo cuarto de dormir, nos repart?amos el espacio de cuatro paredes todas las noches; cuando muchacho. Tambi?n compart?amos la misma ocupaci?n cotidiana, nos levant?bamos juntos, ?bamos todos los d?as a orde?ar las vacas de mi padre. Jos? Ignacio, Guillermo de Jes?s y Modesto Rafael eran los orde?adores, mientras Patricio Antonio y Julio Cesar ?ramos los amamantadores de los becerros.

Con Guillermo me un?an muchas travesuras comunes y momentos de muchas alegr?as. Cuando cumpli? los 16 a?os, mudo al cuarto a una jovencita de nombre Luchy; con ella empez? a entrenarse en los menesteres de dormir acompa?ado, todas las noches.

Tan pronto apagaba la luz del cuarto, ah? empezaba la faena, s?lo escuchaba los gemidos de felicidad de Lucy. De esa relaci?n; Luchy quedo embarazada de su primera criatura; que luego de nacer, le pusimos el nombre de Guillermito. Esa relaci?n duro como cuatro o cinco meses; Luchy se fue y nunca supe las razones, Guillermo no me la explico.

Cuando cre? que ya ?bamos a regresar a la normalidad en el cuarto, una noche llega acompa?ado de una joven mulata conocida como Chiquitita, con ella empieza una nueva aventura. Chiquitita era un poco m?s t?mida o reservada, a pesar de la cercan?a en que dorm?amos, nunca escuche los gritos de felicidad cuando Guillermo y ella entraban en sus intimidades.

Con Chiquitita ocurri? casi igual a lo que ocurri? con Luchy, un d?a se fue para nunca m?s volver. De esa relaci?n naci? Felipe Guillermo, conocido entre nosotros como Felipito.

Guillermo fue el ?nico hombre, que yo sepa, que una mujer amargada fuera a la casa a darle una serenata.

Cuantas veces regresaba al pa?s, compart?amos muchos tiempos juntos, siempre llegaba a la casa materna en la ma?ana, llevaba consigo unos mangos o anones, mientras yo le guardaba un vaso de yogurt, galletica y queso de hoja.

Dur?bamos horas hablando del pasado, de los recuerdo comunes y de las travesuras que cada quien hac?a. Un d?a hablando sobre cuestiones intima me dijo, “yo no estoy de acuerdo con esa moda que tienen las mujeres ahora, de afeitarse all? bajo”. Y yo le respond?, como as?? Eso se ve m?s tierno, m?s higi?nico, y permite tu pasear por todos los caminos que hay all? abajo”.

Guillermo me responde,” no, a m? que me maten a lo antiguo, a mi me estimula verle el mo?o ?on, el monte negro. Confieso que no pude cambiarle su parecer, por m?s que Patricio y yo insisti?ramos.

Aunque te hayas ido de nuestro lado, hay algo que nunca podr? marcharse. Tu memoria permanecer? protegida siempre en nuestro coraz?n, descansa en paz, mi hermano.

Hoy recuerdo con mucho cari?o todos los momentos que logre compartir junto a ti. Esos momentos llenos de risas y felicidad, son los que mantienen tu alma viva y junto a la m?a. Hoy se cumplen 9 d?as de tu partida.

No s? cuantas lagrimas acariciaron mi cara cuando supe que tu cuerpo quedo inm?vil, perenne, que te fuiste de nosotros, pero ahora s? que cada lagrima era un agradecimiento por haber podido pasar tantos a?os contigo, juntos los dos.