Avec Les Rascals des collégiens découvrent le Paris des années 80

Les Abymes

Jimmy Laporal-Trésor, réalisateur du film Les Rascals. • DR

Vendredi dernier, dans le cadre de la 5e édition du Cinestar Black history month, les scolaires ont pu assister à la projection du film Les Rascals de Jimmy Laporal Trésor, qui décrit l’univers fasciste du Paris des années 80, grâce au dispositif « Pass culture », et échanger avec le réalisateur en visio après la projection.

C’est toujours un plaisir pour les collégiens de

sortir des murs de l’établissement pour aller au cinéma. Ça l’est

encore plus quand certains d’entre eux sont sensibilisés au 7e art

et à l’audiovisuel par le biais d’une option qui les aide à élargir

leur culture technique et visuelle, et les accompagne dans les

savoirs et des questionnements plus poussés dans ces domaines.

L’opportunité de visionner un film tout juste sorti, réalisé par un

antillais, et abordant des faits de société auxquels les jeunes

sont sensibles, avant de pouvoir échanger et approfondir avec le

réalisateur par le biais d’une visioconférence dans le cadre d’un

festival, était donc trop belle pour passer à côté.

Environ 150 élèves de 4e et 3e issus de plusieurs

établissements se sont donc déplacés pour voir le film « Les

Rascals » de Jimmy Laporal Trésor, premier long métrage du

réalisateur. Présenté au Festival du cinéma américain de Deauville

de 2022, ce long-métrage de 100 minutes est sans concession sur la

violence subie par les minorités ethniques, notamment à l’époque de

la montée des groupes néo nazis (Skinheads) dans Paris….