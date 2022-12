Los ?ngeles. -Luego de 13 a?os de espera, el filme m?s reciente de James Cameron, “Avatar– The Way of Water”, recaud? menos dinero del esperado durante su estreno al ingresar en su primer fin de semana 132 millones de d?lares en EE.UU., seg?n datos del portal Box Office Mojo.

Los pron?sticos previos al estreno realizados por medios especializados auguraban que la pel?cula recaudar?a entre 150 y 175 millones de d?lares en sus tres primeros d?as en salas.

Los datos internacionales proporcionados por Box Office Mojo se?alaron que la pel?cula, que retoma la historia de la familia Sully, recaud? 300,5 millones de d?lares, sumando un total de 434,5 millones de d?lares a nivel global.

El costo de producci?n del filme fue tan alto que se necesitan alcanzar 2.000 millones de d?lares en taquilla tan solo para justificar su precio, una cifra que solamente han alcanzado pel?culas como “Titanic” (1997) y “Avatar” (2009) del propio Cameron, “Star Wars- The Force Awakens” (2015), “Avengers- Endgame>> (2019) y “Avengers- Infinity War” (2018).

La segunda parte de “Avatar”, que ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, se posiciona como una de las pel?culas m?s caras de todos los tiempos al haber contado con un presupuesto que sobrepasa los 350 millones de d?lares, seg?n detall? el medio especializado Variety.

En 2009, “Avatar” recaud? 26,7 millones de d?lares en su jornada de estreno, logrando ingresar despu?s 77 millones de d?lares en su primera semana en los cines y mantenerse casi siete semanas seguidas en el puesto n?mero uno de las pel?culas m?s taquilleras. Su taquilla hist?rica alcanz? unos 3.000 millones de d?lares en todo el mundo, una cifra todav?a no superada por nuevas producciones.

“Avatar- The Way of Water” retoma la historia de Jake y Neytiri, quienes, esta vez como pareja adulta y con cinco hijos adolescentes, tienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora. “Avatar” continuar? con tres secuelas m?s que ya fueron rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director despu?s de varios proyectos como guionista.