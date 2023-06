Miami.-La huelga del Sindicato de Guionistas de Hollywood, que comenz? el pasado 1 de mayo, ha provocado que empresas como The Walt Disney Studios tengan que modificar las fechas de estreno previstas para algunos de sus lanzamientos m?s esperados.

“Avatar 3”, “Thunderbolts”, “Blade”, “Avengers: The Kang Dynasty” o “Avengers: Secret Wars”, son solo algunos de los t?tulos que ver?n alterada su llegada a los cines, seg?n anunci? The Walt Disney Studios este martes, debido a que las producciones se han pausado o a que los guiones a?n no est?n listos.

En el caso de la tercera entrega de “Avatar”, se retrasar? oficialmente un a?o y pasar? a estrenarse el 19 de diciembre de 2025, lo que provoca que la cuarta y quinta secuela de la saga no salgan hasta el 21 de diciembre de 2029 y el 19 de diciembre de 2031.