Los mercados han impuesto la cultura del consumismo, que est? prevaleciendo en todos los rincones y acciones humanas del occidente.

Todos queremos consumir, y la publicidad nos ha creado la necesidad de que la felicidad solo est? presente en la satisfacci?n de las necesidades creadas que nos empujan a consumir para llenar el vac?o y la angustia que nos han creado de manera individual.

Hoy nadie entiende el desarrollo de la vida fuera de un smartphone en la mano y las redes sociales, a trav?s del cual existimos pero tambi?n abrimos la puerta al infierno.

El mercado no tiene sentimiento, no sabe ni le importa qui?n est? siendo inducido al consumo de cosas que no puede comprar porque no tiene salario, o no son suficientes sus ingresos con las aspiraciones de consumir.

Aqu? entra una ecuaci?n compleja, quienes carecen de buena formaci?n se entregan a los vicios y la b?squeda por los medios que sean para lograr satisfacer sus deseos, que, en una sociedad con una educaci?n deficiente y carente de valores, es caldo de cultivo.

Cada vez somos m?s independientes e individualistas, y como tal, entendemos que los problemas colectivos son de otros, sin darnos cuenta que forjamos por muchos a?os la socializaci?n de la humanidad para protegernos y solucionar los problemas fundamentales.

El desarrollo y preponderante cultura del consumismo impulsa la separaci?n social. Es un ?xito que todos consumamos los bienes individuales para evitar la asociaci?n para procurar el bienestar colectivo. Exigir conquista, aunar esfuerzos empuja a la solidaridad que hace del ser humano apegarse a principios y valores no convenientes para los grupos manipuladores del poder y due?os del mercado.

El individualismo nos disgrega, nos mantiene sucumbiendo con diferencia de intereses, en contradicciones constantes que impiden la coexistencia en un mar de desavenencias discusiones y disoluciones, que impiden las asociaciones y movimientos pol?ticos exitosos para la consecuci?n de conquista para la colectividad, dej?ndonos al margen de las soluciones que acomodan y convienen a perpetuar el bienestar y progreso de los perpetradores y due?os de los mercados.

No somos due?os de nuestro destino, somos marionetas y los que somos incordios, nos damos cuenta como nos mueven y nos colocan en la corriente donde servimos a los intereses que nos manipulan para adaptarse a nuestros deseos ya etiquetados donde nos enferman y nos medican por los que nos hacen pagar con los mismos salarios que nos pagan por la construcci?n de su propio beneficio.

Y cuan complicado para lograr alg?n ?xito que nos lleve por otro camino, cuando son due?os de la informaci?n y forman los consumidores subalternos, donde solo ello ha logrado unificar el pensamiento y adoctrinado el talento para su servidumbre, no hay espacio a ninguna acci?n liberadora, por lo que solo su propio ?xito que alimente sus contradicciones produciendo implosi?n, y surjan nuevas corrientes, amos y servidumbre con la esperanza de construir nuevos mercados con cambios impredecibles.