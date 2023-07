El Reglamento No. 543-12, de aplicaci?n de la Ley No. 340-06 Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones con modificaciones de la Ley No. 449-06, de fecha 6 de septiembre 2012. Esta normativa elimin? varios art?culos del derogado Reglamento No. 490-07 de fecha de 30 de agosto de 2007, originando la constitucionalidad del Reglamento 543-12.

De los art?culos que originaron violaci?n a la Constitucion de la Rep?blica, citaremos algunos relevantes que, deber?an ser incorporado en la propuesta del nuevo Reglamento de Aplicaci?n de la Ley N?m. 340-06 de la Direcci?n General de Contrataciones P?blicas(DGCP).

El art?culo 127 del Reglamento 543-12, suprimi? los cuatros p?rrafos del art?culo 117 del Reglamento 490-07, creando un gran problema a la entidad contratante para poder modificar, disminuir o aumentar, hasta un veinte y cinco por ciento (25%), el monto del contrato original de obra p?blica, y hasta el cincuenta por ciento (50%) en el caso de la contrataci?n de servicios. Estos cuatros p?rrafos ordenaban los pasos di?fanos a seguir, en los aumentos del monto del presupuesto del contrato original de las obras p?blicas, los cuales evitaban el seudo nudo legal.

La exclusi?n del art?culo 7, literal c), del Reglamento 490-07, en el Reglamento 543-12, constituy? el absurdo m?s grande cometidos por el expresidente Danilo Medina en contra de los sectores m?s vulnerables del pa?s. Esta normativa jur?dica, quito las posibilidades del presidente de la rep?blica, de emitir declaraci?n de emergencia para, autorizar a contratar los proyectos necesarios para resolver de manera inmediata los problemas generados por los desastres naturales, que garantizaran la vida y la continuidad de las labores cotidiana del pa?s. Citamos: Art?culo 7.- Procedimiento para los casos de excepci?n.

c) Con posterioridad a la declaraci?n de emergencia, la entidad contratante, sin obligaci?n de tramitar expediente administrativo, podr? ordenar la ejecuci?n de lo necesario para remediar el evento producido, satisfacer la necesidad sobrevenida o contratar libremente su objeto, en todo o en parte, sin sujetarse a los requisitos formales establecidos en la Ley y en el presente Reglamento.

La eliminaci?n del citado art?culo y el numeral, oblig? al expresidente Danilo Medina a solicitar al Congreso Nacional una ley de emergencia, posteriormente aprobada como Ley No. 692-16, del 9 de diciembre 2016, dado que hab?a emitido cinco decretos de declaratoria de emergencia a ra?z de los da?os producidos en 15 provincias del pa?s afectadas por las inundaciones por las lluvias ca?das en todo el pa?s en los meses de octubre y noviembre del a?o 2016, los cuales fueron 340-16 del 11 nov. 2016, 341-16 del 14 nov. 2016, 342-16 del 14 nov. 2016, 344-16 del 18 nov. 2016 y 346-16 del 24 nov. 2016. Con la Ley No. 692-16 se autoriz? al Presidente de la Rep?blica a declarar el Estado de Emergencia previsto en el Articulo No. 265 de la Constituci?n de la Rep?blica.

Es importante destacar que, esta ley de emergencia, no daba lugar a contrataci?n directa.