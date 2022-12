Argentina-Francia: Messi va por la gloria en ?ltima gala

The content originally appeared on: El Dia

DOHA.– El Mundial m?s ex?tico de la historia se ha reservado una p?gina en blanco para un final memorable.Argentina y el ?ltimo campe?n Francia definir?n el domingo en el estadio Lusail el t?tulo de la primera Copa del Mundo disputada en Medio Oriente, que alberg? sus partidos a fin de a?o en vez del tradicional calendario de junio-julio para evitar el agobiante calor.

Ser? un ahora o nunca para el astro argentino Lionel Messi.En el quinto y ?ltimo Mundial de su carrera, el capit?n de 35 a?os mostr? la mejor versi?n suya en el gran escenario para ganar el trofeo que le falta y subir el pelda?o que lo iguale definitivamente a la leyenda Diego Maradona, o incluso superarlo.

La final ser? su vig?simo sexto partido en un Mundial, estableciendo un nuevo r?cord de presencias en la competencia. Tambi?n es el m?ximo artillero argentino en mundiales con 11 goles.”Esperemos que, si es el ?ltimo partido de Leo, que podamos ganar la Copa”, dijo el seleccionador argentino Lionel Scaloni. “Ser?a magn?fico y lo importante es disfrutarlo. Y qu? mejor escenario que en una final del mundo”.

Quien podr?a frustrar el sue?o de Messi es Kylian Mbapp?, su compa?ero en el Par?s Saint-Germain y l?der de una nueva era en el f?tbol mundial tras la supremac?a que ejercieron durante 15 a?os el Diez argentino y Cristiano Ronaldo.El delantero de 23 a?os busca emular a Pel? como campe?n en sus dos primeras Copas del Mundo casi a la misma edad y con perspectiva de un tercer t?tulo, una haza?a que solo logr? el astro brasile?o actualmente hospitalizado por una infecci?n respiratoria.

Messi y Mbapp? mantienen una contienda aparte por el Bot?n de Oro en Qatar. Son los m?ximos artilleros del certamen con cinco goles.”El partido de ma?ana es Argentina contra Francia, m?s all? de Messi y Mbapp?”, asever? Scaloni. “Ambos tenemos las armas necesarias para que el partido lo puedan decidir otros jugadores y no solo ellos dos”.Sin embargo, el estratega advirti? que “si Leo est? bien, esperemos que caiga de nuestro lado”.

En la misma l?nea, Francia cree que Argentina tiene otras fortalezas adem?s de Messi.”Creo que este evento es demasiado importante para enfocarlo en un solo jugador”, afirm? el arquero y capit?n de Francia, Hugo Lloris. “Es una final entre dos grandes naciones del f?tbol.

Obviamente que cuando enfrentas a un jugador como ?l (por Messi) necesitas hacer un foco especial, pero no s?lo es ?l”.”Argentina es un equipo fuerte y hay muchos otros jugadores, una generaci?n joven que est? llegando, y puedes sentir que todos est?n dedicados a Leo Messi”, acot?.La Albiceleste, campe?n en 1978 y 1986, este ?ltimo con la inspiraci?n de Maradona, pretende poner fin a 20 a?os de hegemon?a europea en la final del Mundial, en una disputa que ha sido liderada precisamente por Francia.

Les Bleus, campeones en 1998 y 2018 y finalistas en 2006, buscan convertirse en la primera selecci?n con dos vueltas ol?mpicas consecutivas desde Brasil en 1958 y 1962.”Nos gusta que den favorito al otro”, dispar? el arquero argentino Emiliano Mart?nez. “En Brasil el favorito era Brasil y hoy lo dicen de Francia”, marc? en referencia a la final de la Copa Am?rica 2021 que gan? Argentina, su primer trofeo en 28 a?os.

M?s all? de los n?meros y opiniones, la final tiene pron?stico reservado.Argentina dej? un invicto de 36 partidos con una inesperada derrota 2-1 ante Arabia Saud? en el primer partido para luego hilvanar una seguidilla de cinco victorias consecutivas.Con un Messi en un nivel similar a la extraordinaria versi?n de Maradona en M?xico 1986, el equipo de Lionel Scaloni tambi?n avanz? en Qatar por el aporte goleador de su joven delantero Juli?n ?lvarez, con cuatro dianas.

La “Ara?a”, de 22 a?os, no era titular antes de la Copa del Mundo, como tampoco el volante Enzo Fern?ndez, de 21, la pieza que le dio otra din?mica al medio argentino.Francia, por su parte, se mantuvo competitivo pese a las sensibles bajas de los lesionados Paul Pogba, N’Golo Kante, Presnel Kimpembe y Karim Benzema en la antesala del certamen. Y antes de la final, un virus gripal afect? a varios jugadores, entre ellos Dayot Upamecano, Adrien Rabiot y Raphael Varane.

“Tratamos de lidiar con esto, haciendo lo que sea necesario”, declar? el t?cnico franc?s Didier Deschamps sin m?s detalles.

Pese a los contratiempos, Deschamps explor? variantes para garantizar la competitividad de su selecci?n, con Antoine Griezmann reconvertido en un volante con doble funci?n de creaci?n y la recuperaci?n. M?s all? de la velocidad de Mbapp? por la banda izquierda para romper defensas, la campa?a del ?ltimo campe?n tambi?n tuvo como pilares al mediocentro Aur?lien Tchouam?ni y al artillero Oliver Giroud, con cuatro goles.

El antecedente inmediato entre ambos equipos fue el choque por los octavos de final hace cuatro a?os, con Francia victoriosa 4-3.Si bien hay varios sobrevivientes de ambos bandos, entre ellos Messi y Mbapp?, Deschamps advirti? que Argentina “no es el mismo equipo, no tiene sentido comparar este equipo con el de hace cuatro a?os. La formaci?n es diferente, el plan de juego es diferente”.

En las 88.000 gradas del estadio Lusail y entre los millones de televidentes en todo el mundo una mayor?a seguramente desear? un final feliz para Messi en su ?ltima funci?n.”Est?n cerca, los sentimos, cerca, nos sentimos locales”, indic? el arquero Mart?nez.

Pero Francia y Mbapp?, est? claro, no ser?n sus espectadores de lujo.”Estoy bien estando solo en el mundo, eso no me molesta”, desafi? Deschamps. “S? que Argentina tiene un gran apoyo. Habr? muchos fans en el estadio…pero nuestros oponentes no son los hinchas, sino el equipo al que enfrentaremos en el campo de juego”.