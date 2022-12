Appel à témoins : le cadavre d’un homme retrouvé sur les flancs de la montagne Pelée

The content originally appeared on: News Americas Now

Black Immigrant Daily News

The content originally appeared on: Martinique FranceAntilles

Rédaction web

La Montagne Pelée. • JULIEN PHILIPAKIS

Les gendarmes lancent un appel à la population après la découverte, d’un corps couché dans le lit de la rivière Claire à Saint-Pïerre.

Ce samedi 10 décembre, les gendarmes ont découvert le cadavre d’un homme couché dans le lit de la rivière Claire à Saint-Pierre, sur les flancs de la montagne Pelée.

Trois jours plus tard, cet homme n’est toujours pas identifié, indique la gendarmerie

Un homme entre 40 et 50 ans

Selon les informations communiquées ce mardi soir (mardi 13 décembre), il s’agit d’un homme antillais, chabin, âgé entre 40 et 50 ans, de corpulence normale, ses cheveux sont courts, foncés et crépus. Il est porteur d’un polo rouge avec des rayures horizontales noires, blanches et bleues, d’un short bariolé et d’une ceinture de couleur vert foncé.

Toute personne susceptible d’avoir des informations ou étant en présence d’une absence anormale dans son entourage ou son voisinage, est priée de contacter la gendarmerie ou de composer le 17.