“Aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, frases de Santiago Hazim para contratos, dice el MP

Durante el fin de semana el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos y arrestos que dejaron un total de diez imputados en el caso de supuesta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad y señalado por beneficiar a amistades y personas de su círculo político con la aprobación de contratos, justificaba acuerdos con las frases “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, según señaló al Ministerio Público Nidia Esmeralda Valdéz, analista en el departamento de gestión de redes/contrataciones médicas del Senasa.

La solicitud de medida de coerción de 18 meses, depositada la noche del lunes en la Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, establece que el esquema era ilícito y dentro del mismo “aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos en la red de seguros del Seguro Nacional de Salud”.

Hazim fue director en la entidad en el periodo 2020-2025.

Solicitan 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción para imputados en caso Senasa Lea también

Asociación ilícita

De acuerdo al expediente, Hazim, junto a Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Germán Robles y Carmen José Velásquez crearon una asociación ilícita con el fin de legalizar un “esquema de desvió de funciones, corrupción y tráfico de influencias en la aprobación de prestadores de salud del Senasa”.

El MP señaló en el documento de 535 páginas, que la formación fue llamada Comité de Contrataciones Médicas.

Dentro del Comité de Contrataciones Médicas, Francisco Iván Minaya se desenvolvía como gerente de salud y verificaba los acuerdos; Roberto Canaán era gerente de atención al usuario y ejerció parte de su poder dentro del Senasa para presionar en la habilitación de prestadores sin documentación e infraestructuras no adecuadas.

Por su parte, Carmen José Velásquez, era gerente de afiliación y participaba en la validación de firmas previamente autorizadas por Hazim.

El rol de Germán Robles no fue destacado en la supuesta asociación ilícita.

Además, la creación era una estructura específicamente creada para permitir que centros sin habilitación, sin infraestructura y sin documentos fueran aprobados por “conveniencia política” a personas que, en ciertos casos, no eran ni siquiera prestadores del seguro.

¿Qué causó?

El MP señala que la manipulación de procesos de contratación, autorización de servicios y pagos a prestadores generó un sistema fraudulento durante el periodo 2020-2025 dentro del Senasa.

Asimismo, la Unidad Antifraude llevó a cabo investigaciones que demostraron ignorancia en los procesos establecidos por Senasa, lo que permitió suscripciones de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían con los requisitos legales requeridos legalmente para esas actividades.