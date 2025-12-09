Miembros de Fuerzas Armadas podrán utilizar transporte público gratis, anuncia Abinader en almuerzo España crea un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina Muere Eduardo Manzano, actor "Una familia de diez" Guyana, el país más atractivo para inversores de América Latina, según Global Citizen Solutions Estados Unidos usará aeropuertos de San Isidro y AILA en su despliegue contra narcos en el Caribe El tradicional “Encuentro Navideño de Peñistas”
Local News

“Aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, frases de Santiago Hazim para contratos, dice el MP

09 December 2025
Support us
This content originally appeared on Listín Diario.
Promote your business with NAN

Durante el fin de semana el Ministerio Público llevó a cabo allanamientos y arrestos que dejaron un total de diez imputados en el caso de supuesta corrupción dentro del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector ejecutivo de la entidad y señalado por beneficiar a amistades y personas de su círculo político con la aprobación de contratos, justificaba acuerdos con las frases “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”, según señaló al Ministerio Público Nidia Esmeralda Valdéz, analista en el departamento de gestión de redes/contrataciones médicas del Senasa. 

La solicitud de medida de coerción de 18 meses, depositada la noche del lunes en la Oficina Judicial de Servicios Atención Permanente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, establece que el esquema era ilícito y dentro del mismo “aprobaban prestadores que pagaban sobornos para ser incluidos en la red de seguros del Seguro Nacional de Salud”.

Hazim fue director en la entidad en el periodo 2020-2025.

Asociación ilícita

De acuerdo al expediente, Hazim, junto a Francisco Iván Minaya, Roberto Canaán, Germán Robles y Carmen José Velásquez crearon una asociación ilícita con el fin de legalizar un “esquema de desvió de funciones, corrupción y tráfico de influencias en la aprobación de prestadores de salud del Senasa”.

El MP señaló en el documento de 535 páginas, que la formación fue llamada Comité de Contrataciones Médicas. 

Dentro del Comité de Contrataciones Médicas, Francisco Iván Minaya se desenvolvía como gerente de salud y verificaba los acuerdos; Roberto Canaán era gerente de atención al usuario y ejerció parte de su poder dentro del Senasa para presionar en la habilitación de prestadores sin documentación e infraestructuras no adecuadas.

Por su parte, Carmen José Velásquez, era gerente de afiliación y participaba en la validación de firmas previamente autorizadas por Hazim.

El rol de Germán Robles no fue destacado en la supuesta asociación ilícita.

Además, la creación era una estructura específicamente creada para permitir que centros sin habilitación, sin infraestructura y sin documentos fueran aprobados por “conveniencia política” a personas que, en ciertos casos, no eran ni siquiera prestadores del seguro.

¿Qué causó?

El MP señala que la manipulación de procesos de contratación, autorización de servicios y pagos a prestadores generó un sistema fraudulento durante el periodo 2020-2025 dentro del Senasa.

Asimismo, la Unidad Antifraude llevó a cabo investigaciones que demostraron ignorancia en los procesos establecidos por Senasa, lo que permitió suscripciones de acuerdos y desembolsos millonarios a proveedores que no cumplían con los requisitos legales requeridos legalmente para esas actividades.

Support us

Related News

30 November 2025

Temporada ciclónica finaliza este 30 de noviembre con comportamiento por "debajo del prom...

06 December 2025

Nodal demanda a Cazzu y asegura ha dado más de 650 mil dólares en efectivo para manutenc...

04 December 2025

Miguel Sanó conecta dos jonrones para guiar a las Estrellas frente a los Gigantes

05 December 2025

Alcalde de Dajabón pide se haga una repatriación masiva de haitianos