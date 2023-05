Los Angelinos anunciaron que seleccionaron al derecho C?sar Valdez y colocaron al zurdo Jos? Su?rez en la lista de lesionados de 15 d?as con una distensi?n en el hombro izquierdo.

Para abrir un lugar para Valdez en la lista de 40 hombres, el zurdo Jos? Quijada fue transferido a la lista de lesionados de 60 d?as. Sam Blum de The Athletic hab?a informado previamente que Valdez estaba en la cartelera y que Su?rez se dirig?a a la IL.

Valdez, de 38 a?os, ha tenido una de las carreras m?s singulares en el b?isbol. Un lanzador suave que nunca promedi? m?s de 89 mph en su bola r?pida, hizo su debut en las Grandes Ligas con los Diamondbacks en 2010, pero registr? una efectividad de 7.65 en nueve apariciones. Luego no regres? a las Grandes Ligas durante muchos a?os, pasando tiempo en las menores con los Piratas, Marlins, Azulejos y Astros, adem?s de jugar en la Liga Mexicana y la Liga China de B?isbol Profesional.

Regres? a las mayores en 2017 con los Atl?ticos y los Azulejos, lanzando 30 2/3 entradas con un mayor uso de su cambio. Lo hab?a lanzado el 28,2 % de las veces en su temporada de debut, pero lo aument? al 48,2 % en 2017, aunque termin? el a?o con una efectividad de 7,63. Luego se perdi? un par de temporadas m?s en la MLB, lanzando en la Liga Mexicana en 2018 y 2019. Regres? a las mayores en 2020 con los Orioles y aument? su uso de cambios hasta el 83.2%, lo que result? en una efectividad de solo 1.26 en 14 1/3 entradas ese a?o.

Improbablemente, se convirti? en el cerrador de los O’s para comenzar la temporada 2021, acumulando ocho salvamentos a mediados de mayo con una efectividad de 1.23. Desafortunadamente, las cosas cambiaron a partir de ah?, ya que registr? una efectividad de 8.04 el resto del camino, perdiendo su lugar en la lista a medida que la temporada estaba llegando a su fin. Firm? un contrato de ligas menores con los Angelinos el a?o pasado y fue seleccionado para la lista para una exhibici?n de un juego en mayo antes de ser designado para asignaci?n poco despu?s. Regres? a los Halos en otro contrato de ligas menores este invierno, pero tiene una efectividad de 7.27 en 26 entradas para Triple-A Salt Lake.

Ayer, Su?rez abandon? su apertura debido a molestias en el hombro luego de lanzar solo 2 2/3 entradas. Chase Silseth entr? en relevo y finalmente mastic? 3 1/3, lanzando 72 lanzamientos en el proceso. Es probable que no est? disponible durante unos d?as, por lo que es probable que Valdez haya sido llamado para estar de guardia si los Halos tienen m?s entradas de limpieza en el men?.

En cuanto a Su?rez, a?n no est? claro cu?nto tiempo espera el club que se pierda por esta lesi?n en el hombro. Est? teniendo un a?o terrible hasta ahora con una efectividad de 9.62 en seis aperturas, un desarrollo desafortunado despu?s de que pareci? estallar el a?o pasado. En 109 entradas para los Angelinos en 2022, registr? una efectividad de 3.96 y pareci? establecerse como un abridor viable en el futuro. No lo ha llevado hasta 2023, pero es dif?cil decir ahora mismo si la lesi?n en el hombro es la culpable. Su velocidad promedio de bola r?pida de 92.6 mph est? apenas un poco por debajo de las 92.7 mph del a?o pasado. Anthony Franco de MLBTR explor? recientemente c?mo el mal comienzo de temporada de Su?rez estaba poniendo al club en una posici?n inc?moda ya que el zurdo no tiene opciones, aunque ahora se dirigir? a la lista de lesionados por un tiempo.

Los Angelinos a menudo han tenido una rotaci?n de seis hombres en los ?ltimos a?os como una forma de reducir la tensi?n sobre Shohei Ohtani y la gran carga de trabajo que proviene de que ?l tambi?n batea en los d?as en que no lanza. Ese ha sido el caso este a?o, con Ohtani y Su?rez junto con Reid Detmers , Patrick Sandoval , Tyler Anderson y Griffin Canning . Si quieren continuar con la operaci?n de seis hombres en el futuro, necesitar?n a alguien para reemplazar a Su?rez. Silseth podr?a potencialmente pasar del bullpen a la rotaci?n, al igual que Tucker Davidson , ya que ambos trabajaron como titulares el a?o pasado. Las opciones fuera de la lista incluyen a Jake Kalish , Kenny Rosenberg yJake Lee .