Andy Murray vence a Berrettini en 5 sets en el Abierto de Australia

The content originally appeared on: El Dia

Cadera met?lica, rodilla ensangrentada y todo, Andy Murray logr? su mayor victoria en a?os.

Murray construy? una gran ventaja, la dej? desaparecer por completo, luego tuvo que salvar un punto de partido contra Matteo Berrettini, quien es casi una d?cada m?s joven y est? clasificado m?s de 50 lugares m?s arriba, antes de lograr un 6-3, 6-3. , 4-6, 6-7 (7), 7-6 (10-6) triunfo en m?s de cuatro horas y media ?picas el martes en la primera ronda del Abierto de Australia .

“En los ?ltimos a?os, ciertamente me he cuestionado a veces. Ciertamente hay mucha gente (que) me cuestion? a m? y a mi capacidad, si todav?a podr?a actuar en los eventos m?s importantes y los partidos m?s importantes”, dijo Murray, de 35 a?os, ex No. 1 ahora clasificado No. 66. “Me sent? muy orgulloso de m? mismo despu?s del partido. Eso no es algo que generalmente sent? a lo largo de los a?os al final de los partidos de tenis”.

Esta fue la primera derrota del tres veces campe?n de Grand Slam de un oponente entre los 20 primeros en un torneo de Grand Slam desde 2017. Eso fue antes de que Murray pensara que tendr?a que retirarse, e incluso fue expulsado de su carrera en Melbourne Park en 2019. cuando sali? en primera ronda un a?o despu?s de su primera operaci?n de cadera.

Despu?s de una segunda cirug?a de inserci?n de una cadera artificial, Murray decidi? intentar seguir jugando. Este tipo de noche probablemente era lo que ten?a en mente cuando sigui? adelante, y cuando pas? tres semanas en Boca Raton, Florida, practicando bajo la tutela del entrenador Ivan Lendl durante la temporada baja.

“He trabajado mucho en los ?ltimos meses con mi equipo para darme la oportunidad de actuar en estadios como este, en partidos como este, contra jugadores como Matteo”, dijo Murray a una multitud que rug?a con aprobaci?n por ?l. . “Y vali? la pena esta noche”.

Oh, s?, qu? actuaci?n fue, llena del tipo de valor que defini? gran parte del tiempo de Murray en la gira, que lo llev? a campeonatos en el US Open en 2012 y en Wimbledon en 2013 y 2016 y a dos medallas de oro ol?mpicas individuales. .

Murray tambi?n es subcampe?n en cinco ocasiones en Melbourne Park, con cuatro derrotas en la final ante Novak Djokovic y una ante Roger Federer.

“Es un gran campe?n. Lo dije muchas veces”, dijo Berrettini, un italiano que es uno de los jugadores narrados en la nueva serie documental de Netflix “Break Point” . “Personalmente, fue genial jugar con esa atm?sfera contra ?l. Simplemente un gran partido. Desafortunadamente no sali? como yo quer?a”.

Hubo momentos el martes en los que Murray jug? como lo hizo hace mucho tiempo, lanz?ndose para conectar una volea antes de golpear la cancha azul, rasp?ndose la pierna derecha, o corriendo para alcanzar tiros aparentemente inalcanzables, luego mirando hacia las gradas a Lendl y agitando el pu?o mientras grita: “?Vamos! ?Ven ahora!>>

Murray corri? en los primeros dos sets en menos de 1 hora y media antes de que Berrettini, un gran bateador y un gran servicio, cambiara las cosas y llevara el partido a un quinto, incluso llegando a un punto de la victoria en 5-4 en ese set. pero tambale?ndose y fallando un rev?s f?cil.

Al vencer a Berrettini, sembrado n?mero 13, quien fue subcampe?n en Wimbledon en 2021, Murray se convirti? en el quinto hombre en la era Open con 50 victorias en el Abierto de Australia, uni?ndose a Djokovic, Federer, Rafael Nadal y Stefan Edberg.

Jugaron bajo un techo cerrado en el Rod Laver Arena debido a las temperaturas que se dispararon hasta los 100 grados Fahrenheit (38 grados Celsius) y provocaron suspensiones de juego que duraron horas en partidos en canchas m?s peque?as que no se pueden cubrir. M?s tarde, vino una tormenta, creando otra pausa en la acci?n.

Este fue el partido m?s esperado de la sesi?n de la tarde y dur? tanto que termin? despu?s de las 7 p. m., hora local, y definitivamente estuvo a la altura de las expectativas.

“Parte del tenis al final fue realmente bueno”, dijo Murray. “Se sent?a as? jugando; No s? c?mo se ve?a”.

Se ve?a genial, Andy.

Era dif?cil imaginar que los partidos de la sesi?n nocturna programados para seguir en Laver pudieran igualar la intensidad y el drama. Primero fue una victoria por 7-6 (8), 4-6, 6-1 para la mujer cabeza de serie No. 2, Ons Jabeur, sobre Tamara Zidansek, seguida por el regreso del nueve veces campe?n Djokovic al Abierto de Australia despu?s de ser deportado. del pa?s hace un a?o por no estar vacunado contra el COVID-19.

Murray y Berrettini concluyeron con la f?rmula de desempate de ganar por 2, primero en 10 puntos, que todos los eventos de Grand Slam adoptaron para el quinto set de partidos de hombres y el tercer set de mujeres. Murray dijo que era su primera experiencia con ese formato relativamente nuevo.

No se equivoquen: estuvo mucho mejor en esa secci?n decisiva del partido, saltando a una ventaja de 5-0 y 8-3. Termin? de una manera un poco anticlim?tica: la devoluci?n del servicio de Murray cort? el cord?n de la red y se convirti? en un ganador.

“Solo tuve un poco de suerte al final”, dijo Murray, quien luego se enfrentar? a Thanasi Kokkinakis o Fabio Fognini.

Murray se ha preguntado en voz alta si vali? la pena todo el trabajo que hizo para volver a un nivel de juego que lo satisficiera.

“Necesito darme algo de cr?dito, porque los ?ltimos a?os han sido dif?ciles”, dijo Murray. “He perdido algunos de esos partidos, ese tipo de partidos, en los Slams en los ?ltimos dos a?os”.

Lleg? a Australia habiendo perdido en primera o segunda ronda en siete de sus nueve apariciones m?s recientes en Grand Slam. Los otros dos terminaron en la tercera ronda.

Por ahora, este contin?a.

“Es impresionante lo que pudo hacer despu?s de tantas cirug?as, despu?s de todos los kil?metros que corri? en su carrera. Es impresionante”, dijo Berrettini. “Simplemente muestra cu?nto ama el juego, cu?nto ama este tipo de partidos”.