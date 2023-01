Recientemente en una entrevista realizada a la m?dico integrativa Maritza Arbaje sobre las mencionadas “resoluciones” para el a?o que reci?n inicia, a nivel emocional, comentaba acerca de las relaciones y los v?nculos sanos en todos los niveles. Y uno de los t?rminos que mencion? es el de “Amor barato“.

La realidad es que todos nos queremos sentir amados y en esa din?mica muchas veces caemos en el error de comprar amor barato, esto es, dar el permiso al maltrato, a la no reciprocidad, al desinter?s, a los silencios inc?modos, a la doble cara, porque en ocasiones nos enamoramos del ideal perfecto ya sea de amistad, de pareja, de familia, un ideal que no existe. No vemos al Ser real.

En ese espejismo t?xico creemos que eso es lo que merecemos y justificamos acciones que no tienen sentido, o creemos que hicimos algo para merecer los malos tratos. Esa espiral de relacionamiento nos pasa factura no solo a nivel emocional, sino que puede convertirse en algo f?sico, alimentando al/ a los ladr?n/es de energ?a, que no quieren el bienestar para ellos, ni para los dem?s.

D?monos el permiso de evolucionar. De ser bien amados, de darnos cuenta y decir ah? no es.