Alud de pasaportes paraliza procesos de adopci?n en Hait?

The content originally appeared on: El Dia

SAN JUAN.– Decenas de ni?os han quedado atrapados en orfanatos de todo Hait?, incapaces de abandonar el pa?s cada vez m?s inestable y comenzar una nueva vida con sus padres adoptivos en el exterior.

Un cambio en la pol?tica estadounidense desat? una avalancha de solicitudes de pasaportes haitianos, abrumando la ?nica oficina que emite esos documentos en la naci?n caribe?a. El presidente Joe Biden anunci? el mes pasado que Estados Unidos aceptar? a 30.000 personas al mes de Hait?, Nicaragua, Cuba y Venezuela si pasan una verificaci?n de antecedentes y tienen un patrocinador elegible y un pasaporte.

La consecuente demanda de pasaportes haitianos desbord? la oficina que los emite en la capital, Puerto Pr?ncipe, donde ni siquiera las personas con cita pueden abrirse paso entre la multitud agresiva o conseguir una cita nueva. Mientras tanto, los padres adoptivos en Estados Unidos dicen que el Departamento de Estado norteamericano se ha negado a otorgar exenciones de pasaportes, por lo que temen que sus hijos sucumban en Hait? al hambre, el c?lera o la violencia de las pandillas.

“Es exasperante”, manifest? Bryan Hanlon, un inspector postal que vive con su esposa en Washington, D.C. El a?o pasado ellos se convirtieron en los padres legales de Peterson, de 5 a?os, y Gina, de 6, y temen no poder obtener pronto pasaportes para los ni?os y sacarlos de Hait?, que ha estado sumergido en una espiral descendente desde el asesinato del presidente Jovenel Mo?se en julio de 2021.

El a?o pasado, el n?mero de secuestros denunciados en Hait? se dispar? a 1.359, m?s del doble que el a?o anterior, y se registraron 2.183 asesinatos, un tercio m?s que en 2021, seg?n Naciones Unidas. Las pandillas tambi?n est?n violando a mujeres y ni?os a un ritmo alarmante, incluidos menores de apenas 10 a?os, agregan las autoridades.

M?s de 1 mill?n de ni?os no van a la escuela en Hait? como resultado de disturbios sociales y otros problemas, con 72 escuelas reportando ataques violentos desde octubre, en comparaci?n con apenas ocho durante el mismo per?odo del a?o anterior. Los grupos armados han atacado m?s de una decena de escuelas e incendiado una, y tambi?n mataron a un estudiante y secuestraron al menos a dos maestros, seg?n estad?sticas de la UNICEF publicadas el jueves. El pa?s tambi?n est? luchando contra un brote letal de c?lera y un aumento en la hambruna.

El a?o pasado, Peterson, de 5 a?os, sufri? desnutrici?n y debi? ser trasladado a una cl?nica, donde recibi? tratamiento durante un par de meses. En octubre, los hermanos tuvieron que huir del orfanato junto con una cuidadora cuando las pandillas asaltaron el barrio, matando a decenas de civiles e incendiando casas. La violencia que se desata cuando las pandillas se disputan un territorio ha dejado sin techo a decenas de miles de haitianos.

“Ese fue el peor d?a de nuestras vidas”, afirm? Hanlon. “No sab?amos si estaban vivos o muertos”. Con su orfanato abandonado debido a la violencia, una de las cuidadoras se llev? a los ni?os a su propia casa en el sur de Hait?, donde permanecen actualmente, agreg?. Hanlon relat? que ?l y su esposa le env?an dinero a la cuidadora, pero que “algunos d?as, simplemente no hay comida para comprar ni combustible para cocinar”. Otras veces, a?adi?, ella no puede salir de casa para recoger el dinero porque es demasiado peligroso.

Brooke Baeth, una terapeuta del habla en una escuela primaria en Minnesota, comprende ese miedo y frustraci?n. Hace casi un a?o ella y su esposo se convirtieron en los padres legales de una ni?a de 5 a?os en Hait?, pero no saben cu?ndo podr?n reunirse con ella. A fines de enero, los cuidadores de su hija tomaron un vuelo con ella desde su orfanato en el norte de Hait? a Puerto Pr?ncipe, s?lo para encontrarse con una enorme multitud en la oficina de migraci?n.

A pesar de tener una cita, no pudieron entrar, ni tampoco algunos de los propios empleados de la oficina, agreg? Baeth. “Es simplemente devastador”, expres?. Agreg? que, al igual que los Hanlon, ellos no han podido obtener una exenci?n de pasaporte del Departamento de Estado.

“Parece que no est?n escuchando nuestras voces”. Un portavoz del Departamento de Estado asegur? que la adopci?n internacional es una de las principales prioridades de la agencia y que utiliza todas las herramientas apropiadas para identificar y superar los problemas. “Entendemos que en la actualidad es dif?cil para los futuros padres adoptivos obtener un pasaporte haitiano” para sus hijos, sostuvo el vocero.

“Seguimos comprometidos a ayudar a los futuros padres adoptivos a recorrer el proceso de la adopci?n internacional, que es complicado a menudo. Seguiremos colaborando con el gobierno haitiano en este asunto”. Hanlon destac? que ellos son los padres legales de Gina y Peterson, no futuros padres adoptivos.

?l comparti? mensajes de correo electr?nico con The Associated Press en los que el gobierno de Estados Unidos rechaz? su solicitud de exenci?n, alegando que tanto la oficina de migraci?n de Hait? como el Ministerio del Interior estaban abiertos y que las exenciones de pasaporte son para usar s?lo caso por caso y como ?ltimo recurso.

Ryan Hanlon, presidente y director ejecutivo del U.S. National Council for Adoption (Consejo Nacional de Estados Unidos para la Adopci?n y quien no es familiar de Bryan Hanlon), dijo en una entrevista telef?nica que el manual del Departamento de Estado pide a los funcionarios que prioricen los casos de adopci?n. “?Podemos sostener que priorizamos la adopci?n cuando tenemos opciones legales que elegimos no utilizar?” pregunt?.

“Es la seguridad de los ni?os lo que nos preocupa aqu?”. Dada la continua aglomeraci?n en la principal oficina de migraci?n de Hait?, los funcionarios del gobierno abrieron recientemente dos oficinas improvisadas en un gimnasio y una cancha de f?tbol en otro lugar de Puerto Pr?ncipe.

Tambi?n implementaron un horario que reservaba d?as espec?ficos para grupos que inclu?an mujeres y ancianos. Se han reservado los s?bados para los ni?os. Las autoridades dicen que no saben cu?ntos ni?os haitianos se encuentran en esta situaci?n, pero dos de las 11 agencias estadounidenses que son los principales proveedores de servicios de adopci?n en Hait? dicen que una decena o m?s de sus ni?os se han visto afectados y que el n?mero est? aumentando.

De 2016 a 2020, los estadounidenses adoptaron a 827 ni?os de Hait?, seg?n las estad?sticas m?s recientes del Departamento de Estado.

Apenas 96 ni?os fueron adoptados en 2020, frente a un m?ximo de 227 en 2017. A trav?s de una agencia de adopciones, llamada A Love Beyond Borders (Un amor m?s all? de las fronteras, con sede en Colorado), han sido adoptados al menos 13 ni?os en Hait?, pero ellos no han podido recibir pasaportes debido a un