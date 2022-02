Alex Roca, atleta con paralisis cerebral que compite en triatlones

Y, por encima de todo, jamas acepta un <> por respuesta.

Alex Roca, barcelonista hasta la medula, fue nombrado embajador del club el pasado noviembre

Sus dos mundos: se integro perfectamente en la escuela, pero en la calle recibia miradas y comentarios despectivos

<<Y me costo un poquito, pero un dia en una autoescuela me admitieron para hacer practicas con un coche automatico como el que ahora mismo conduzco con una bola para hacer mejor las maniobras. Bueno, fue algo brutal<<.

De hecho, asegura, fue superando las asignaturas pero en la entrega del titulo <<me dijeron que no me lo iban a dar porque yo no era capaz de hablar con lenguaje oral, porque no era capaz de mover una silla de ruedas…>>.