Carlos Alcaraz tuvo un cierre forzado de temporada 2022 por un desgarro en el abdomen, qued?ndose sin Finales ATP ni definici?n de Copa Davis. M?s tarde, cuando ya estaba en su mejor momento de la pretemporada, seg?n sus propias palabras, en un gesto fortuito se lesion? en la pierna derecha.

Todo esto, le priv? defender el N?1 del mundo en el Abierto de Australia (hab?a alcanzado tercera ronda en 2022). Por eso, para quitar todas las dudas de su inactividad, este triunfo, que tuvo de momentos exquisitos con presencia de su repertorio basado en recursos que son escasos en el circuito, fue especial.

El contexto no es algo a evadir a la hora de evaluar el triunfo del espa?ol en la noche de mi?rcoles en un Buenos Aires Lawn Tennis Club colmado. El primer preclasificado del certamen, y ahora N?2 ATP, regres? con un 6-2, 4-6 y 6-2 frente a Laslo Djere, hoy 57? del mundo pero que supo ser Top 30 y que llegaba con triunfos de calibre: primero en Auckland a Casper Ruud, N?3 del mundo, y ya aqu? a Sebasti?n B?ez, campe?n de C?rdoba el ?ltimo domingo.

El murciano de 19 a?os fue exigido al m?ximo por el serbio, y lo supo desde el primer momento: “He tenido un gran nivel, he jugado un buen partido pero a la vez muy lejos del nivel que puedo tener”, le respondi? Alcaraz a ESPNTenis.com en la conferencia post partido.

“Tengo mucho margen de mejora>>, sigui?. <>, confi? notando que en lo que m?s fall? fue a la hora de gestionar momentos importantes, como a la hora del quiebre en contra en el segundo set. <>.

Aun as?, sentirse local, en un estadio al 100%, ayuda a la progresi?n esperada. “La estad?a esta siendo maravillosa, me est? encantando y es algo a tener en cuenta a la hora de volver. Me siento como en casa. Eso da gusto. A tantos kil?metros de casa sentirse as? es muy positivo”.