Se podr?a suponer que los oponentes de Carlos Alcaraz y Novak Djokovic en la primera ronda del Abierto de Francia saldr?an de sus derrotas en dos sets el lunes sinti?ndose demasiado abrumados por el juego de los dos favoritos del torneo.

Estar?as equivocado.

Olv?dese por un momento de los puntajes y los detalles punto por punto en un d?a ventoso en Roland Garros . Por supuesto, result? que el sembrado No. 1 Alcaraz, el actual campe?n del US Open, venci? al clasificado 159? Flavio Cobolli, un joven de 21 a?os de Florencia, Italia. Y, por supuesto, result? que el No. 3 Djokovic, ganador de 22 majors, super? al 114? clasificado Aleksandar Kovacevic, un joven de 24 a?os que creci? en la ciudad de Nueva York y ahora reside en Florida.

Y, naturalmente, tanto Cobolli como Kovacevic reconocieron sentirse un poco nerviosos al comienzo de lo que fue su debut en Grand Slam en grandes estadios contra un par de jugadores de ?lite.

“Comenc? un poco aturdido”, dijo Cobolli despu?s de su derrota por 6-0, 6-2, 7-5, “debido a las emociones”.

dijo Kovacevic después de su 6-3, 6-2. , 7-6 (1) derrota. "No es lo mejor del mundo perderse entre la multitud. Empiezas a mirar realmente a todos los que están allí, y ahí es cuando los nervios golpean".

Pero lo que ambos quisieron dejar claro despu?s fue que s?, Alcaraz y Djokovic tienen un talento excepcional, pero no, no parec?a imposible encontrar huecos que explotar.

“Definitivamente es intimidante. Al verlo crecer en la televisi?n, es dif?cil no mirar m?s all? y saber lo que ha logrado. Pero desde el punto de vista del tenis, no es de otro mundo”, dijo Kovacevic, quien ten?a 7 a?os cuando conoci? a Djokovic y luego practic? con ?l durante el US Open 2021 despu?s de jugar tenis universitario en la Universidad de Illinois. “Las cosas que hace bien, las hace incre?blemente bien, pero la pelota que golpea no me saca completamente de la cancha, lo que honestamente fue algo sorprendente”.

Otros cabezas de serie que avanzaron el D?a 2 en Par?s incluyeron al No. 8 Jannik Sinner, el No. 12 Frances Tiafoe, el No. 14 Cam Norrie y el No. 15 Borna Coric. Entre las cabezas de serie que pasan a la segunda ronda: la No. 5 Caroline Garc?a, la No. 14 Beatriz Haddad Maia, la No. 20 Madison Keys y la No. 22 Donna Vekic. Las semillas a la salida inclu?an a la No. 10 Petra Kvitova, la No. 12 Belinda Bencic y la No. 16 Karolina Pliskova en el cuadro femenino, junto con la No. 10 Felix Auger-Aliassime y la No. 25 Botic Van de Zandschulp en la masculina.

Con el 14 veces campe?n Rafael Nadal fuera de juego por una lesi?n en la cadera, Alcaraz y Djokovic son considerados los favoritos para el t?tulo masculino y podr?an enfrentarse en las semifinales. Si Djokovic gana el trofeo, ganar?a su 23? en un Slam y romper?a el empate por el r?cord masculino que ?l y Nadal comparten actualmente.

El primer partido de la carrera de Cobolli en el ATP Challenger Tour de nivel inferior fue una derrota en la clasificaci?n contra Alcaraz en Italia en agosto de 2000. Cobolli se ri? entre dientes el lunes al recordar ese encuentro y se?al? que, si bien ambos han crecido como jugadores desde entonces, <<?l ha crecido m?s .

“Es impresionante c?mo se maneja en puntos importantes. Esa es una de sus mejores cualidades. Su velocidad de bola es m?s r?pida que la de la mayor?a de los jugadores en este torneo. Es muy dif?cil meterlo en problemas”, dijo Cobolli. “Pero como todos nosotros, los seres humanos, tiene sus aspectos m?s d?biles”.

Tal vez por eso ambos concursos estaban desequilibrados al principio: dijo Alcaraz, . Alcaraz tuvo tres puntos de partido para cerrar las cosas en 5-3 en el tercer set, pero no pudo convertir, luego se encontró en 5-5 minutos después. Djokovic sirvió para terminar su partido en 5-4 en el tercero, pero le rompieron el servicio allí para sentarse también en 5-5.

“Me hizo trabajar por mi victoria”, dijo Djokovic.

En ambos casos, para sorpresa de nadie, el jugador mejor calificado se estabiliz? y cerr? el trato.

Antes de llegar a Par?s, el ?ltimo torneo en el que participaron tanto Cobolli como Kovacevic fue un evento ATP Challenger Tour en Tur?n. Cobolli argument? que el talento all? no era tan diferente de lo que present? su primera incursi?n en un grupo de Grand Slam.

“No creo que haya mucha distancia entre nosotros y ellos. Tienen algo extra, as? que al final, se llevan a casa la victoria”, dijo. “Pero podemos jugar con ellos”.